Zelenobílí z podzámčí v partii týmů s ještě nedávnou divizní minulostí nastoupí v neděli 18. srpna v 17 hodin na trávník Jankova, jenž naopak bude před svými fandy chtít odčinit úvodní prohru s mistrovským Olešníkem (1:2).

„Ten zápas jsem viděl a je jasné, že nás nečeká nic lehkého. Jankov se opět prezentoval jako houževnatý bojovný tým, který nic nevzdává ani za nepříznivého stavu. S jejich důrazným stylem se musíme vyrovnat. Doufám, že budeme úspěšní jako v premiéře,“ vyhlíží už nedělní bitvu krumlovský trenér Václav Domin, jenž znovu bude mít k dispozici téměř kompletní kádr. „Na marodce zůstává jen rekonvalescent Švec. Z dovolené se už vrátil Filip a bude připraven. Chybět tak bude jen Tůma, který je pracovně mimo,“ vypočítal kouč.

My dodejme, že v minulém ročníku byly ve vzájemných soubojích v obou případech úspěšnější hostující týmy. Hned v prvním kole sezony Slavoj vyhrál v Jankově 2:1 a na jaře pak doma stejným výsledkem padl. V neděli by to chtělo tuto sérii výher hostů natáhnout a v odvetě jí pak příští rok změnit…