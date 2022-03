Podzimní část jsme zvládli bravurně. Jak byste ji s odstupem času zhodnotil?

Předně bych chtěl říct, že jsem rád, že se mohlo v souvislosti s koronavirem vůbec hrát a hlavně první polovinu sezony dohrát. S našimi výkony panuje celkem spokojenost, i když vady na kráse by se určitě našly a také jich nebylo málo, ale to je fotbal. Na druhou stranu je třeba říct, že týmy z horní části tabulky jsou hodně kvalitní a vyrovnané, takže to nebylo vůbec jednoduché.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější, a který vám naopak nevyšel?

Skutečně hodně kvalitní byl souboj s Prachaticemi, v něm bylo opravdu vidět, že hraje první s druhým. Výborně nám vyšlo i utkání s Osekem. Nejhorší zápas jsme absolvovali v Rudolfově, ten nám skutečně nevyšel. Druhou porážku jsme si připsali na půdě táborského béčka s několika ligovými pendly v sestavě, ale tam jsme hráli dobře a pouze nás zradila koncovka a vychytal nás vynikající brankář soupeře.

Máte za sebou dlouhou zimní přípravu. Co jste během ní absolvovali a jak jste s jejím průběhem spokojený?

Začali jsme druhý týden v lednu a trénovali čtyřikrát týdně. Na konci ledna jsme pak vyjeli na čtyřdenní soustředění do Černé v Pošumaví. Jinak jsme využívali našich kvalitních podmínek včetně nové umělky. Do zimní přípravy jsme zařadili i hráče z našeho staršího dorostu, takže jsme standardně trénovali v devatenácti, dvaceti lidech, což je samozřejmě výborné. S tím, co jsme absolvovali, můžeme být spokojení.

Během té doby jste stihli i pět utkání. S jakými výsledky?

Hned po soustředění jsme porazili Vimperk 5:0, v dalším duelu Trhové Sviny 9:1, potom jsme se utkali s rakouským Schremsem, který byl na Hluboké na soustředění, a vyhráli jsme 3:2. Úspěšně jsme zvládli i konfrontaci s dorostem českobudějovického Dynama U18, který jsme zdolali 2:0. V generálce jsme pak remizovalis Roudným 2:2. V tomto zápase jsme si konečně zahráli na přírodním trávníku.

Loni v létě vás opustil produktivní útočník Tomáš Tauber, jenž neodolal vábení z Rakouska. Došlo k nějakým změnám v hráčském kádru i během zimní přestávky?

Žádné velké změny naštěstí neregistrujeme. Pouze brankář Michal Trnka odešel do Zlaté Koruny. Je to z pracovních důvodů, nemohl by tolik trénovat. Naopak po delší pauze způsobené zraněním se do kádru vrací zkušený univerzál Michal Klivanda. Celou zimní přípravu s námi absolvoval ofenzivní hráč Dominik Kořínek z Plané u Českých Budějovic, o kterého máme zájem a věřím, že jeho přestup dotáhneme. V záloze pak máme i několik nadějných dorostenců, pro které můžeme v případě potřeby sáhnout.

Vedete tabulku krajského přeboru, předpokládám, že stále platí, že Slavoj má postupové ambice, které nebyly v předchozích sezonách kvůli covidu naplněny?

Samozřejmě jsme o tom s hráči i vedením klubu hovořili a platí, že pokud soutěž vyhrajeme, chceme do divize. Kádr je zhruba tři roky pohromadě, všichni přijali stejnou filozofii, což je důležité. Ale jsme si dobře vědomi, že to bude velice těžké. Jsou tam mužstva, která mohou zamíchat kartami, ať už třeba Prachatice či Osek. Prvních šest týmů je velmi dobrých a všichni mohou mít stejné ambice.

Na úvod jarní části nemáte zrovna snadné soupeře. Začínáte v Olešníku a hned poté jedete do Jankova.

Máme těžký los, tyhle dva týmy nás hodně prověří. Ale aspoň budeme brzy vědět, na čem opravdu jsme.

Z krajského přeboru po první části sezony odstoupil Sokol Sezimovo Ústí. To není v tak vysoké soutěži obvyklé. Co na to říkáte?

Asi se na nich podepsala dlouhá covidová pauza, možná že někteří hráči získali na fotbal jiný náhled. Sezimovo Ústí se trápilo už několik let a tímhle to asi vyvrcholilo. Je to škoda, trochu to naruší celistvost soutěže, ale jejich situaci neznám a více mi to hodnotit nepřísluší.

A jaké je vaše přání před startem jarní části sezony?

Přeji si hlavně to, aby nás všechny už nepotkala situace s tím, že by se sezona přerušovala nebo nedohrála, což už se snad nestane. Hráčům přeji, aby se jim vyhýbala zranění a na konci sezony jsme si na dokopné mohli říct, že to, co jsme si řekli, se nám splnilo a mohli to oslavit.