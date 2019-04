Českokrumlovsko – Nabídka fotbalových soutěží je z pohledu vystoupení zástupců českokrumlovského regionu o prvním dubnovém víkendu opět velmi zajímavá.

Po výhře ve Zlaté Koruně poskočili Kapličtí do čela I.B třídy. V neděli spartakovce čeká třetí jarní derby v řadě, v roli jasného favorita přivítají poslední Horní Planou. | Foto: Libor Granec

Fotbalisté krumlovského Slavoje si i přes minulou remízu v Želči (2:2) v neskutečně nabité tabulce krajského přeboru pohoršili na osmé místo. Sobotní domácí partie s poslední roudenskou Malší tak nabývá na důležitosti, tím víc, že oba soupeře od sebe dělí rozdíl pouhých šesti bodů. „Máme sice pořád k dobru odložený zápas v Protivíně, doma bychom ale měli vyhrávat, i když se nám to teď trochu sype,“ posteskl si trenér zelenobílých Václav Domin, jenž počítá další ztráty. „U Švece to vypadá na přetržené vazy, takže vypadne do konce sezony. To samé bohužel bude asi platit i pro svalové zranění Tůmy. Navíc se teď přidal Svoboda s bolavými zády a Tauber se zraněným nártem může hrát jen na půl plynu. Sestavu na zápas s Roudným ale v hlavě mám,“ hlásí kouč.