KRAJSKÝ PŘEBOR

Ondrášovka krajský přebor má o třetím květnovém víkendu na programu již šestadvacáté dějství, ve kterém budou mít hráči krumlovského Slavoje výhodu domácího prostředí.

Zelenobílí minule vyhráli 3:1 na půdě nepříjemné Blatné a polepšili si na šesté místo. Zlepšenou formu mohou potvrdit v sobotní partii (od 17 hodin) s aktuálně čtvrtým Osekem. Podzimní vzájemný duel skončil po přestřelce 3:3 dělbou bodů.

„Menší problémy měli v týdnu Kabele se stehnem a Svoboda s lýtkem, ale oba by měli být v pořádku. Už budou i Klivanda s Faturou, takže marodka se vyprazdňuje,“ kvituje krumlovský kouč Václav Domin. Trenér se však pozastavuje nad jedním pozoruhodným momentem: „Díval jsem se do tabulek a venku máme už o osm bodů lepší bilanci než doma. Asi mají na hřištích soupeřů větší branky…“ žertuje lodivod a jedním dechem dodává: „Je na čase ty statistiky trochu srovnat, to znamená konečně vyhrát i doma!“

PRVNÍ TŘÍDY

Záchrana fotbalistů větřínského SK v druhé nejvyšší krajské soutěži – I.A třídě – se již pohybuje spíše v oblasti teorie.

Jediný okresní účastník si minule uřízl ostudu dvouciferným debaklem na hřišti druhé Nové Vsi. Aspoň částečně si poslední Větřínští mohou napravit reputaci v sobotním domácím zápase, kdy přivítají předposlední Bavorovice, na které ztrácejí osm bodů. Na podzim se venku s tímto soupeřem dělili po výsledku 1:1.

Dvaadvacáté pokračování nejnižší krajské soutěže – I.B třídy – přináší ve svém rozpisu další okresní derby. To se bude hrát v neděli od 15 hodin ve Velešíně, kde druhý tým áčkové skupiny přivítá o záchranu usilující a na jaře sympaticky hrající předposlední Dolní Dvořiště. Velešínští však rozhodně nebudou chtít zopakovat podzimní překvapení, kdy s okresním rivalem od hranic padli senzačně 1:3.

Kaplický lídr, který minule v Netolicích natáhl vítěznou šňůru už na deset utkání, se doma představí rovněž v neděli (17) a v utkání s průběžně desátým béčkem Roudného je jasným favoritem.

Už v sobotu budou před svými fanoušky hrát další tři okresní týmy. Čtvrtá Zlatá Koruna bude pokračovat v ataku na pomyslné stupně v utkání s desátým Kamenným Újezdem a navíc bude napravovat v posledních vteřinách ztracený zápas ze Sedlce.

Ve formě hrající a už osmý Frymburk hostí těžkého soupeře v podobě pátého Boršova. Neméně silného protivníka vyzvou dvanácté Loučovice, které ve stejném čase (17) přivítají třetí Netolice. Beznadějně poslední Horní Planá už od 13.30 nastoupí v sobotu doma proti šestému Sedlci.

OKRESNÍ PŘEBOR

Z programu osmnáctého kola okresního přeboru vyberme za tahák sobotní duel čtvrtého Lipna s druhými Malontami.

V partii bodově vyrovnaných týmů se dále utkají pátý Vyšší Brod se šestou Novou Vsí a první Chvalšiny přivítají sedmé béčko Větřní.

V neděli program uzavře tradiční bitva starých známých mezi devátým béčkem krumlovského Slavoje a třetím Kájovem.