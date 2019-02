Český Krumlov - Fotbalisté krumlovského Slavoje po prohře (1:3) v zápase s dorostem budějovického Dynama, ke kterému si odskočili ze soustředění na Složiště, sehráli druhý test zimní přípravy na umělce pod hlubockým zámkem.

Zelenobílá družina změřila v podzámčí síly s krajským rivalem z Rudolfova a kouč Domin měl k dispozici přece jen početnější kádr než před týdnem. Souboj po podzimu čtvrtého týmu tabulky KP s patnáctým nakonec přinesl zaslouženou plichtu, byť slavojáci v zápase dvakrát vedli.



Český Krumlov – Rudolfov 2:2 (1:1)



Aktivněji začali zelenobílí, ale první šanci si připsali Rudolfovští. Zpoza vápna se zastřeloval Pouzar a jen těsně minul Trnkovu svatyni.



Skóre se poprvé měnilo ve 13. minutě – a radovali se Krumlovští. Tauber vystihl rozehrávku zadáků soupeře, jeho tvrdou střelu Teringl vyrazil před sebe a Fischer pohodlně doklepával do odkryté branky – 1:0.



Pak se ovšem taktovky chopil soupeř a zaslouženě srovnal. Hajný ještě po rohu z dobré pozice těsně minul, ale střela Pouzara z vápna po zemi k tyči již svůj cíl nalezla – 1:1. Tímto výsledkem pak rušný a svižně hraný poločas i skončil.



Hned na začátku druhého dějství ze hry kvůli bolavým zádům odstoupil krumlovský špílmachr Novák – a bylo to znát. Více se hrálo na polovině Slavoje, přesto náš tým šel ještě jednou do vedení. V 73. minutě prošla pod rukama brankáře Teringla do sítě nepříliš tvrdá rána střídajícího Fatury zpoza vápna – 2:1.



Osm minut před koncem však byl na hranici šestnáctky faulován Pouzar a sám z přímého kopu ranou kolem zdi, která zapadla k tyči, stanovil konečný smír – 2:2.



V úplném závěru ještě mohly rozhodnout oba týmy. Nejprve po uličce od Fischera šel sám Tauber, ale trefil jen tělo vybíhajícího Teringla. Na druhé straně pak z jasné pozice uprostřed vápna napálil jen břevno krumlovské branky Vejvar.



„Určitě to bylo lepší než minule s Dynamem. Bylo tam sice plno chyb a množství pokažených krátkých přihrávek, ale kluci to odjezdili a ukázali i pár pěkných fotbalových věcí. Dobrá příprava, kdy jsme vyzkoušeli další hráče z kádru,“ pobrukoval si krumlovský kouč Václav Domin a ještě jedním dechem dodal: „Doufám, že zranění Nováka nebude dlouhodobé, protože pro nás je to klíčový hráč.“



Sestava Slavoje: Trnka (2. půle Říha) – Paráček, Svoboda, Švec, Ješina – Persán, Novák, Ďurica, Strapek – Fischer, Tauber, střídali: Fatura, Smolen, Trapl a Šára.



Další herní zkouška čeká krumlovské slavojáky v neděli 17. února, kdy se opět na hlubocké umělce od 10 hodin postaví tentokrát soupeři z oblastní I.A třídy – po podzimu stříbrnému týmu áčkové skupiny z Lažiště.