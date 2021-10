Domácí zápasy Slavoje jsou si podobné především v tom, že jejich soupeři přijedou s vyloženě defenzivní taktikou a čekají, jak s tím favorit naloží. Nejinak tomu bylo i v souboji s předposledním sezimoústeckým Spartakem, v němž se lídr nakonec dokázal podle předpokladů prosadit a připsal si osmé vítězství v sezoně. Navíc na čele tabulky zvýšil náskok na tři body, když do té doby druhé Prachatice prohrály na strakonické půdě. Za českokrumlovský tým se na druhé místo posunul Olešník.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Připravovali na to, že soupeř přijede s defenzivní taktikou a zaměří se na protiútoky. Nám v první půli chybělo více rychlosti a pohybu. Zkraje jsme neproměnili nějaké náznaky šancí, až po půlhodině jsme se prosadili po rychlé kombinaci, na jejímž koci byl Tůma. Hosté se dostali do jedné velké příležitosti, při níž nás podržel brankář Beránek. O přestávce jsme si řekli, že musíme zrychlit a začít hrát na jeden, dva doteky, abychom snáze překonávali obranný val hostů. S podobnými soupeři je to těžké, všichni přijedou hlavně úporně bránit. Ale i takové zápasy musíme zvládat, pokud chceme pomýšlet na příčky v popředí tabulky. Druhý gól vstřelil po hodině hry znovu Tůma a v závěru, kdy už hráči Sezimova Ústí působili přece jen poměrně unaveně, se prosadili ještě Poláček a Růžička. Ale vyzdvihnout musím i soupeře, nehrál nikterak záludně a po změně stran se dostal do dvou šancí, když jsme při našich útočných choutkách občas zapomínali bránit.“

V příštím zápase Slavoj v sobotu 9. října dopoledne zavítá na půdu béčka Táborska (10.15).

Slavoj Český Krumlov – Sokol Sezimovo Ústí 4:0 (1:0)

Branky: 31. a 59. Tůma, 87. Poláček, 90. Růžička. ŽK: 0:1 (Bartáček). Rozhodčí: Žurek – Dunovský, Klátil. Diváci: 125.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Strapek, Svoboda (24. Paráček), Novák, Tůma, Vávra – Růžička, Vaněk (82. Poláček).