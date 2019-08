Český Krumlov – Čimelice 3:1 (3:1)

Úvod byl oboustranně opatrný a dlouho bez šancí. Skóre se pohnulo až na konci první dvacetiminutovky – a radovali se hosté. V 18. minutě podnikli kontr do rozhozené obrany Slavoje a nepříliš prudká střela čimelického kapitána Hegenbarta zapadla ke vzdálenější tyči Trnkovy branky – 0:1.

Zelenobílí naštěstí ihned kontrovali. Hned po rozehrání Novák přesným pasem za obranu vysunul Taubera, ten se kličkou zbavil i vybíhajícího Hřebejka a ranou do prázdné branky načal krumlovský gólový účet v této sezoně – 1:1.

Po necelé půlhodině domácí obrat dokonali, ale radost novice Vávry zchladil zvednutý praporek pomezního arbitra.

O chvíli později po centru Taubera vyrazil čimelický gólman bombu Růžičky.

Závěr půle ovšem patřil jasně Krumlovským – a byly u toho zejména nové akvizice v zelenobílém. Osm minut před pauzou po ťukesu s Novákem u lajny centroval Kuna a David Růžička se mohl radovat z první mistrovské trefy za Slavoj. Jeho gólovou hlavičku sice ještě Hřebejk vyrazil, ale na dorážku už neměl nárok – 2:1.

V poslední minutě půle se mezi střelce zapsal i Zdeněk Kuna, jenž z přímého kopu ze strany místo centru nachytal gólmana hostů ranou do odkryté části branky – 3:1.

Ve druhé půli Čimeličtí otevřeli hru, ale přes krumlovskou obranu skvěle dirigovanou Kabelem si žádnou větší šanci nevytvořili.

Naopak, slavojáci mohli ještě několikrát výsledek zvýraznit, proti ovšem byl již pozorný Hřebejk, a tak zápas skončil stavem, který na ukazateli svítil již po prvním dějství.

„Byl to první zápas a nevěděli jsme přesně, co od toho čekat. Zkušený soupeř nás trochu zaskočil disciplinovanou důraznou hrou a nepouštěl nás do kombinace. Dokonce jsme inkasovali a až to nás probudilo. Rychlé vyrovnání proto bylo klíčové. Kluci si začali věřit, už jsme hráli svůj kombinační fotbal a přidali další góly. A to nám ve druhé půli, kdy soupeř hru otevřel, ještě Hřebejk chytil nejméně tři tutovky. Hlavní ovšem je, že jsme vyhráli a prosadili se tím stylem, který chceme předvádět,“ raduje se z vítězného startu krumlovský trenér Václav Domin a dodává: „Výborný zápas odehrál Kabele, na kterého připadla dřívější role režiséra obrany po Dudákovi, a zhostil se toho na jedničku. Těší mě i návraty Beránka s Klivandou. A všechny nové posily nám jasně ukázaly, že do týmu patří,“ ví kouč.

Fakta – branky: 19. Tauber, 37. Růžička, 45. Kuna – 18. Hegenbart, žluté karty 2:4 (u domácích Klivanda, Kabele), jako hlavní řídil rozhodčí Toucha, sledovalo 120 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Beránek, Kabele, Malý, Klivanda, Strapek, Novák, Vávra (84. Svoboda), Kuna, Růžička, Tauber (89. Tůma).

V dalším kole pojede Slavoj potvrzovat úspěšný start na hřiště tradičního velkého rivala do Jankova, který se však při druhém domácím utkání v řadě bude chtít rehabilitovat za úvodní prohru s mistrovským Olešníkem. Atraktivní zápas má výkop v neděli 18. srpna od 17 hodin.