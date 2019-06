Zelenobílá družina trenérů Domina a Černého hostila v derniéře jarní štiku z Třeboně a utkal se pátý s už jistě čtvrtým týmem tabulky. Do domácí sestavy se po zranění vrátil útočník Tauber.

Velmi pozitivní pak byl v průběhu zápasu i návrat matadora Beránka, který vinou zdravotních trablů pauzíroval od pátého kola. A povedenou premiéru v mužích si odškrtl sedmnáctiletý mladíček Kordík.

ČESKÝ KRUMLOV – TŘEBOŇ 1:1 (0:1)

Hned v 1. minutě zahrávali domácí roh, který ale Třeboňští odvrátili a vzápětí ukázali svoji velkou zbraň, a to bleskový protiútok. Tváří v tvář Trnkovi se ocitl Průcha, ale krumlovský gólman vyrazil a skvěle zakročil i při dorážce Růžičky.

Po deseti minutách otevřené útočné partie měli tutovku i slavojáci, když po spolupráci Klivandy s Tauberem zakončoval z malého vápna kapitán Novák, ale „koníčkem“ přestřelil. Domácí se o pár minut později dožadovali pokutového kopu po zákroku na Taubera, ale píšťalka se neozvala.

Od poloviny prvního dějství po občerstvovací pauze se pak iniciativa přestěhovala na kopačky Jiskry. Do samostatného nájezdu se nejprve dostal Průcha, ale Trnka jeho kličku vystihl. Skvěle pak zlikvidoval i nájezd Růžičky. V poslední minutě půle však už nemohl zasáhnout při utěšené střele Vávry, která se od břevna odrazila za čáru – a hosté si do kabin nesli jednogólový náskok.

Do druhé půle nastoupili Krumlovští viditelně aktivněji a už po třech minutách se radovali z vyrovnání. Klivanda narazil Tauberovi, jehož přízemní ránu brankář Kopecký vytěsnil jen před sebe a střídající Smolen pohodlně zblízka doklepl do odkryté svatyně na 1:1.

V dalších minutách už měli domácí převahu, ale pokusy Taubera a Ďurici ze slibných pozic se neujaly. V dobré šanci byl v závěru i navrátilec Beránek, ale z úhlu mířil jen do nohou vybíhajícího brankáře – a body se dělily.

„V první půli byl lepší soupeř, ve druhé zase my, takže remíza je spravedlivá. Velké horko fotbalu moc nepřálo, ale kluci to zvládli. Do přestávky jsme ale nehráli náš fotbal a jen nakopávali míče. Po domluvě jsme se vrátili k naší kombinační hře a zaslouženě vybojovali aspoň bod,“ oddechl si krumlovský kouč Václav Domin a ještě dodal: „Jsem rád, že po dlouhé době nastoupil Vašek Beránek. Mladý Kordík ukázal perspektivu. Do přípravy by se v červenci měl po operaci zapojit i Švec, vrátí se Tůma. Věřím, že příchody převáží nad odchody, v létě stabilizujeme kádr a v další sezoně budeme hrát náš typický kombinační fotbal. Teď ať si ale kluci dobře odpočinou,“ vzkazuje kormidelník.

Fakta – branky: 48. Smolen – 45. Vávra, hráno bez karet, jako hlavní řídil rozhodčí Klátil, sledovalo 200 diváků.

Sestava Slavoje Český Krumlov: Trnka – Dudák, Kabele, Svoboda – Malý, Filip (41. Smolen), Novák, Ďurica, Strapek – Klivanda (78. Kordík), Tauber (60. Beránek).

Krumlovští si jedenáctou remízou v sezoně udrželi páté místo před bodově vyrovnaným Osekem, s nímž mají lepší vzájemnou bilanci (venku 3:3 a doma 2:0).