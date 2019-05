Krumlovský Slavoj po minulé prohře na půdě Lomu (1:4) klesl v tabulce krajského přeboru na šesté místo. V sobotu slavojáky čeká domácí duel s dvanáctým Rudolfovem, jenž naopak i přes výhru nad Osekem (2:0) nemá definitivu udržení nejvyšší oblastní soutěže.

Na podzim se ve vzájemném utkání konala přestřelka se smírným koncem (3:3), při které se dvakrát trefil Tauber. A právě nad zraněným kanonýrem zelenobílých a jeho návratem do sestavy visí otazník… „Tomáš to zkoušel v týdnu na tréninku, ale stále to s jeho kotníkem není dobré. Spíš to vidím tak, že ještě nebude. To samé platí u Strapka. Určitě pak nebude Malý, který má zraněné lýtko. Zase to budeme lepit,“ posteskl si krumlovský trenér Václav Domin.

Větřínští po minulé prohře v Lažišti už mají jistotu, že po pěti letech opustí I.A třídu. V předposledním domácím vystoupení by se dle slov svého kouče chtěli loučit vítězně v partii s desátým a na jaře se trápícím Vimperkem, kterému mají vracet podzimní prohru 1:2.

Ve čtyřiadvacátém kole nejnižší krajské soutěže – I.B třídy – bude mít kompletní okresní sedmička výhodu domácího prostředí. V sobotu bude největší pozornost patrně upřena do Dolního Dvořiště, kde se v áčkové skupině předposlední domácí naladění minulou vysokou výhrou v Sedlci (6:0) budou pokoušet o další přísun záchranářských bodů v utkání s desátým Kamenným Újezdem (už od 13.30). Důležitá partie v boji o záchranu čeká i dvanácté Loučovické, kteří přivítají deváté Hrdějovice.

Historický bronz mají za cíl udržet Zlatokorunští, a tak potřebují bodovat i v sobotním domácím duelu se čtvrtými Netolicemi, byť na svého soupeře už mají náskok pěti bodů. O prodloužení pětizápasové vítězné šňůry se budou pokoušet už šestí Frymburští v sobotním utkání s jedenáctým béčkem Roudného. Naopak už jen o prestiž bude hrát doma v brzkém sobotním odpoledni beznadějně poslední Horní Planá, která přivítá Boršov.

V neděli by se už mohlo slavit v Kaplici, kde spartakovcům k definitivě prvenství a postupu do I.A třídy stačí uhrát bod v utkání s osmou Dřítní. Už o dvě hodiny dříve, tady v 15 hodin vyběhnou na domácí trávník stříbrní Velešínští, kteří hostí sedmý Sedlec.