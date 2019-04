Tentokrát se v krumlovském podzámčí za slunečného sobotního odpoledne podávala partie osmého s posledním týmem KP, v němž byli favority zelenobílí, byť trenéři Slavoje vinou široké marodky museli řešit několik otazníků. Zraněného Švece v obraně zastoupil Smolen, poprvé byl v základu Ješina a mezi tyčemi si jarní premiéru odbýval Říha.

ČESKÝ KRUMLOV – ROUDNÉ 4:4 (1:3)

Horší začátek si Krumlovští nemohli ani představit. Na ukazateli skóre ještě nenaskočila ani jedna odehraná minuta – a už hosté vedli. Smolen ve vápně váhal s odkopem a sedmnáctiletý exkaplický mladík Goretki šancí nepohrdl – 0:1.

Po čtvrthodině ale bylo srovnáno, když trestný kop Kabeleho ze strany brankář Hřebejk vyrazil před sebe, Strapek si za vápnem míč zpracoval a krásnou ranou vymetl pavouky ze šibenice roudenské svatyně – 1:1.

Jenomže radost vydržela slavojákům jen dvě minuty. To si Kadlec udělal z bránících domácích hráčů slalomové tyče, prošel až před Říhu a po vydařeném blafáku upravil na 1:2.

Velké šance pak měli Persán a Tauber, ale Hřebejk byl pokaždé na místě. Místo srovnání přišel před pauzou další šok a Goretki svým druhým zásahem zvýšil vedení hostů na dvoubrankové – 1:3.

Naštěstí pro domácí se slavojákům povedl nástup do druhého poločasu. Už po třech minutách byl při standardce v pokutovém území faulován Dudák – a sudí ukázal na puntík. Novákovu penaltu sice gólman Hřebejk vyrazil, ale dobíhající Persán dal dorážkou na kontaktních 2:3.

Krumlovští převzali iniciativu, trenéři posílili ofenzívu střídajícím Fischerem – a přišlo zasloužené vyrovnání, o které se čtvrt hodiny před koncem postaral střelec Tauber – 3:3.

Slavojákům však dokonání obratu nebylo přáno. Přišla totiž další hrubka v obraně, po faulu ve vápně se pískala druhá desítka zápasu, tentokrát ve prospěch hostů – a roudenský Otepka dal z penalty na 3:4.

Divoký zápas vrcholil v poslední desetiminutovce. A stejně jako minule v Želči urvali zelenobílí v úplném závěru aspoň bod, a to znovu zásluhou výstavní trefy stopera Kabeleho z přímého kopu – 4:4.

„Sestavu jsme museli různě lepit hlavně v obraně a nebylo to optimální. Měli jsme tam plno nedorazů a často bylo naše bránění hodně platonické. Soupeř hrál dobře na brejky a dokázal toho využít. V půli jsme si jasně řekli, že nemůžeme hrát bezkontaktní fotbal. Zvedli jsme se a vyválčili aspoň remízu. Cením si toho, že mužstvo ani za nepříznivého stavu nekolabuje. Kluci bojovali až do konce a bod si zasloužili. Až se vyvarujeme hrubých chyb v obraně, tak snad konečně vyhrajeme,“ doufá krumlovský kormidelník Václav Domin, jenž se dívá raději dopředu: „Nemáme moc kde brát, ale příště by se snad už měl do sestavy vrátit obránce Malý,“ přeje si.

Fakta – branky: 15. Strapek, 48. Persán, 75. Tauber, 85. Kabele – 1. a 39. Goretki, 17. Kadlec, 79. Otepka z penalty, ŽK 3:4 (u domácích Říha, Persán, Paráček), jako hlavní řídil rozhodčí Hoch, sledovalo 210 diváků.

Sestava Slavoje: Říha – Svoboda (68. Fischer), Dudák, Kabele, Smolen (46. Paráček) – Persán, Ješina, Novák, Ďurica, Strapek – Tauber.

V dalším dějství čeká českokrumlovské fotbalisty v neděli 14. dubna výjezd do hlubockého podzámčí. V podzimní části Slavoj doma Hlubokou zdolal 2:0 brankami Taubera a Dudáka.