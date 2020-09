Ve vloženém 15. kole krajského přeboru českokrumlovští fotbalisté zdolali Rudolfov 1:0 trefou Lukáše Růžičky v samém závěru. Slavoj si tak po čtyřech odehraných kolech udržuje stoprocentní bilanci a náleží mu vedoucí příčka.

Útočník Českého Krumlova Lukáš Růžička. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Slavoj Český Krumlov – SK Rudolfov 1:0 (0:0)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Stejně jako v předchozím utkání proti Sezimovu Ústí to bylo o dobývání branky. Během úvodních deseti minut jsme měli dvě tutovky, ale v obou případech jsme z malého vápna přestřelili. Rudolfov to vzadu zabetonoval a čekal na brejky, případně na nějaké standardní situace, které výborně zahrává Pouzar. My se stylu hostů bohužel postupně přizpůsobili, takže fotbal šel na druhou kolej. Přestože máme tři body, které nám zajistil až v závěrečných okamžicích Růžička, nemám z toho dobrý pocit. Se zhuštěnou defenzivou soupeře jsme se nedovedli poprat, zápas navíc přinesl hodně faulů a emocí.“