Už na podzim ze vzájemné partie vyšli vítězně Lomští (2:0). A nejinak tomu bylo i v odvetě, byť zelenobílá družina trenérů Domina a Černého nepodala vůbec špatný výkon, ale opět doplatila na bídnou koncovku.

LOM U TÁBORA – ČESKÝ KRUMLOV 4:1 (2:1)

Celý zápas by se dal charakterizovat tak, že hosté byli častěji na míči, vynutili si převahu a vypracovali i řadu šancí, ale s efektivitou zakončení byli na štíru.

Lomští byli daleko produktivnější, což předvedli v rozmezí 17. a 25. minuty, kdy se dvakrát do střelecké listiny zapsal Janů.

Slavojáci se dostali do kontaktu devět minut před pauzou gólem Ďurici, který se vrátil do sestavy po zranění z minulého kola.

I v úvodu druhé půle se hosté tlačili dopředu, ale své šance neproměnili. Naopak, domácí ze situace notně zavánějící ofsajdem přidali zásluhou Neužila třetí gól.

Čtvrt hodiny před koncem pak výhru domácích pečetil Rabiňák.

Vrcholem hostujícího zmaru byla neproměněná penalta Kabeleho…

„Dostali jsme čtyřku, ale výsledek vůbec neodpovídá dění na hřišti. Možná tři čtvrtiny času jsme měli soupeře přimáčknutého na jeho půlce, ale doplácíme na nemohoucnost v koncovce. Po řadě šancí jsme měli vyhrát už první poločas. Dobře jsme začali i ve druhé půli, ale pak dostali třetí branku a bylo po utkání. I domácí sportovně uznávali, že jsme byli lepší, ale hraje se na góly, a ty z brejků dával soupeř. Po fotbalové stránce to celkově nebylo špatné, na naší hru se dalo dívat, ale momentálně nám chybí klasický gólový útočník,“ žehral krumlovský kormidelník Václav Domin a ještě dodal: „Příště by už měl být k dispozici Tauber a snad to bude lepší,“ doufá kouč.

Fakta – branky: 17. a 25. Janů, 57. Neužil, 74. Rabiňák – 36. Ďurica, ŽK 0:3 (Persán, Svoboda, Klivanda), řídil rozhodčí Krčín, 50 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Paráček (85. Filip), Dudák, Kabele, Svoboda – Malý (26. Smolen), Novák, Persán (80. Fatura), Ješina (80. Trapl) – Ďurica, Klivanda.

PŘÍŠTĚ DOMA

Krumlovští si osmou prohrou v ročníku pohoršili z pátého na šesté místo.

V příštím dějství se zelenobílí představí na domácím trávníku, kde v sobotu 1. června přivítají o záchranu bojující dvanáctý Rudolfov (od 17 hodin). Na podzim se po přestřelce 3:3 pod Babou body dělily.