Přestože i po změně stran bylo rozhodně na co koukat, včetně dalších nadějných příležitostí, žádný gól už nepadl a krumlovský celek si připsal další důležité vítězství.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Podle mého názoru byl Týn jedním z nejlepších mančaftů, s nímž jsme se na jaře střetli. Proti kvalitnímu soupeři s rychlým přechodem do ofenzivy jsme to neměli jednoduché, ale pro diváky to musel být atraktivní fotbal, neboť se hrálo nahoru dolů, s řadou šancí a v prvním poločase i s pěti góly. Hosté se po čtvrthodině ujali vedení po samostatném úniku z půlky hřiště, my ve 27. minutě vyrovnali zásluhou Kuny z penalty, která byla nařízena za faul na Chytrého. Do vedení nás poslal ve 24. Vávra, když prostřelil brankáře, soupeř však chvíli na to srovnal stav po našem nedůrazu střelou z hranice vápna. Účet úvodního dějství uzavřel těsně před přestávkou Švec, když po prodlouženém balonu od Růžičky přehlavičkoval týnského brankáře. Šance se na obou stranách rodily i po změně stran, kdy se oba celky více zaměřily na rychlé brejky, ale do střelecké listiny už se nikdo nezapsal. Za zmínku stojí ještě krásný moment z konce zápasu, kdy chtěl hostující Dobal z půlky překonat našeho vyběhnutého gólmana, ale Štefan Beránek se stihl vrátit a zákrokem jak z televize tuto příležitost zmařil. Hosty musím pochválit za výborný fotbal, pro nás jsou to další tři velmi důležité body v honbě za předními příčkami.“

V příštím kole mají hráči Slavoje po zimním odstoupení Sezimova Ústí ze soutěže volný los.

Slavoj Český Krumlov – Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (3:2)

Branky: 27. (pen.) Kuna, 34. Vávra, 45. M. Švec – 15. Štos, 38. Dvořák. ŽK: 4:4 (Růžička, Chytrý, Vávra, Svoboda – Stoklasa, Dobal, Vařil, Houska). Rozhodčí: Vican – Krčín, Šimek. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Š. Beránek – V. Beránek (83. Vaněk), Kabele, M. Švec – Vávra, Svoboda, Novák, Chytrý, Kuna – Strapek (87. Kořínek), Růžička.