Zelenobílí hostovali na trávníku předposlední Želče, kde dvakrát prohrávali, aby nakonec zachránili aspoň remízu gólem z předposlední minuty. Horší zprávou je, že krumlovští trenéři museli vinou zranění v průběhu utkání nuceně střídat další dva hráče, a to Filipa a Švece.

Želeč – Český Krumlov 2:2 (1:1)

Domácí se ujali vedení po necelé čtvrthodině. Hosté kontrovali gólem do šatny, kdy Persán nejprve z velké šance nepřekonal brankáře Blažka, ale z jeho přihrávky pak těžil křížnou střelou z vápna stoper Dudák.

Ve druhé půli Želečští znovu odskočili, ale v závěru zelenobílí ukázali sílu svých standardek a Kabele krásnou trefou z přímého kopu zařídil spravedlivou dělbu bodů.

„Prvních třicet minut jsme působili, jako by se nemohlo nic stát. Byli jsme u všeho pozdě a domácí ukazovali větší chuť. Až ke konci půle jsme převzali iniciativu, ve druhém poločase byli víc na míči a měli šance. Třeba Ďurica šel sám na branku, dobré příležitosti měl Persán. Přišel ale sporný druhý gól soupeře a v závěru tam potom byly velké emoce. Jsem rád, že jsme to ustáli bez vyloučení, protože máme další výpadky kvůli zraněním. Snad se u Švece nepotvrdí podezření na přetržené vazy v koleni,“ posteskl si krumlovský trenér Václav Domin a ještě dodal: „Zraňují se nám hlavně ofenzívní hráči, takže góly teď musí dávat obránci. Trefa Kabeleho z přímého kopu byla opravdu krásná. Bylo to těžké, ale remíza je spravedlivá.“

Fakta – branky: 14. Brůžek, 71. Sokolt – 43. Dudák, 89. Kabele, ŽK 3:2 (u hostů Persán, Švec), řídil rozhodčí Albert, sledovalo 40 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Kabele, Dudák, Švec (68. Tauber), Svoboda – Fatura (37. Smolen), Strapek, Novák, Persán – Ďurica, Filip (54. Fischer).

V příštím kole Krumlovští přivítají na svém hřišti aktuálně poslední Roudné, a to v sobotu 6. dubna od 16.30 hodin. Na podzim slavojáci u Malše vyhráli 2:0 góly Fischera a Nováka.