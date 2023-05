/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko tři body. Postarali se o ně hráči Kaplice vysokou výhrou v Kamenném Újezdě.

Fotbalová I.A třída: Nová Ves - Dolní Dvořiště. | Foto: Adéla Bršťáková

Nová Ves - Dolní Dvořiště 4:1 (2:1)

Branky: 34. Novák Tomáš (pen.), 35. Jiránek Jiří, 74. Neumann Vít, 90. Vodák Martin - 10. Zeman Tadeáš.

"Zápas se mi samozřejmě nehodnotí dobře. Jeli jsme vyhrát. Při prohře Lhenic jsme mohli mít klid. Nemáme ani bod. Nebudeme se vymlouvat na to, co kdybychom my ty šance dali, jaký byl terén a podobně. Hráli jsme špatně. Rychle vedeme, přesně takhle jsme to chtěli. Místo toho, abychom soupeře dorazili dalšími góly, tak opět začneme vymýšlet a kupit hrubice, až darujeme domácím vedení. Druhý poločas se malinko zlepšil. Ale opravdu malinko. Šance jsme měli. Nedali. Bohužel, ty body tam leží na hřišti ještě teď. Fanouškům, co za námi přijeli, se omlouvám, že jsme předvedli takový výkon. Věřím, že to máme stále ve svých rukou. Že sezonu zvládneme. O to strach nemám. Závěrem tohoto hodnocení bych chtěl poděkovat Kubajzovi, že šel do branky poslední zápasy. Je to bojovník a zaskočil za Jirkala. I když nemá gólmanské zkušenosti, smekám před ním. Na Blatnou už by měl být připraven Jirkal a doufam, že před domácím publikem vyhrajeme a uděláme důležitý krok k záchraně," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Jan Smolen zatížil konto domácího gólmana pěti góly.Zdroj: Libor GranecKamenný Újezd - Kaplice 0:7 (0:3)

Branky: 13. Smolen Jan, 28. Smolen Jan, 35. Smolen Jan (pen.), 46. Divoký Jiří, 53. Smolen Jan, 56. Smolen Jan, 70. Gutheis Petr.

"Zápas v Kameňáku jsme zvládli na výbornou. Kluci dobře kombinovali a dávali krásné góly. Honza Smolen to trefil pětkrát, smekám klobouček. Musím pochválit Pastiera, který hrál levého stopera a zvládl to na jedničku," komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel a dodal: "Teď se musíme připravit na Roudné, lídra tabulky, které v tomto kole přejelo Mirovice."