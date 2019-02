Český Krumlov – Fotbalisté českokrumlovského Slavoje v zimní fázi přípravy na druhý poločas Ondrášovka krajského přeboru zapsali v prvních únorových dnech přetěžký úsek.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Vosika

Zelenobílá družina absolvovala od pátku do neděle tradiční soustředění v Černé v Pošumaví, odkud si v sobotu navíc odskočila do tréninkového centra na Složišti, kde sehrála první zápasový test s dorostem U17 budějovického Dynama.



„Když shrnu celou pasáž minulého týdne, tak soustředění se nám povedlo daleko víc než zápas,“ vypálil při hodnocení krumlovský kouč Václav Domin a plynule pokračoval: „Při velké marodce to teď máme složité. Na Lipně bylo šestnáct hráčů, ale z toho byli dva gólmani a čtyři kluci, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nemohli zapojit. Tůma laboruje s kolenem, Beránek má po operaci, Kabele ještě není úplně fit a Švec si roztrhl nohu při hokeji před odjezdem. Měli jsme tam výběhy, posilovnu a další věci, ale poctivě to celé mohlo odtrénovat jen dvanáct kluků, “ ví trenér.



Ve zmíněném utkání na Složišti pak slavojáci s mladíky Dynama prohráli, když trenéři započítali další ztráty.



„Sláma s Ješinou byli navíc v sobotu na pohárovém finále sálovky s týmem Bombarďáků ve Zlíně. Na střídání jsem byl už jen já… Kádr máme dost široký, jen se musíme dát dohromady. Věřím, že na další přípravný zápas to už bude lepší a budeme mít větší možnost výběru,“ doufá kormidelník.



Příprava: Dynamo ČB U17 – Český Krumlov 2:1 (1:0), za Slavoj: Dudák. Sestava zelenobílých: Trnka (ve 2. půli Říha) – Trapl, Paráček, Dudák, Smolen – Persán, Novák, M. Fatura – Tauber, Fischer, Šára.



Další test čeká krumlovské fotbalisty v sobotu 9. února, kdy od 10 hodin na hlubocké umělce změří síly s rivalem z KP v barvách Rudolfova.