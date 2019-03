Přímý souboj o první místo ve skupině nakonec neměl vítěze a bod stačil k postupu do finále domácím. Kapličtí budu nyní čekat na víkendové výsledky, které rozhodnou o tom, zda budou hrát o bronz nebo o 5. místo.



Hluboká – Kaplice 1:1 (1:1)



Domácí šli do vedení už v 8. minutě trefou Legdana, spartakovci vyrovnali v polovině půle přesnou hlavičkou Gondeka. Smírný stav pak vydržel až do závěrečného hvizdu, a to zejména díky výborným výkonům brankářů, domácího Šillera a hostujícího Schneidera.



„Těší mě, že jsme i s favorizovaným týmem krajského přeboru sehráli naprosto vyrovnané utkání,“ pobrukoval si kaplický kouč Bohdan Malický a pokračoval: „V první půli jsme víc drželi balon. Domácí hrozili z brejků, ale do vážnější šance jsme je nepustili. Inkasovaná branka byla z neuhlídané standardky. Vyrovnali jsme po rohu. Ve druhém poločase se už soupeř dostal několikrát za naší obranu a Schneider tým podržel. I my jsme měli asi dvě nebo tři gólovky, kdy zase zachraňoval hlubocký gólman. Dělba bodů je spravedlivá. A náš soupeř pro poslední utkání na turnaji? Necháme to osudu. Pro nás je důležité, že jsme v určitě kvalitnější áčkové skupině sehráli dobré a těžké zápasy se soupeři z vyšších soutěží. Nepovedl se jen první zápas s Netolicemi, kdy jsme měli tlak a převahu, ale neproměňovali šance.“



Sestava Spartaku: Schneider – Marek, Štrbačka, Kebl, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, Kuchař, Urazil, Lesňák, střídali: Vaniš a Pál.