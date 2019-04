Kaplický Spartak už na podzim nadělil hornoplánské Smrčině na jejím hřišti osm gólů, odveta však přinesla ještě dvakrát větší nadílku.

Kapličtí byli kompletní, Hornoplánští naopak znovu doslova lepili sestavu. Po více než roce a půl se například v sestavě Smrčiny objevil František Švábirt.

Kaplice – Horní Planá 16:0 (9:0)

Bezbrankový stav vydržel sotva tři minuty. Po akci Lesňáka a jeho nahrávce tečoval před bránou Urazil míč jen do gólmana Dinky, zadáci Smrčiny balon však neodvrátili, Urazil zpětnou přihrávkou oslovil Jakuba Lesňáka – a Spartak se ujal vedení 1:0.

Vzápětí hosté zahraňovali po Urazilově zakončení na brankové čáře. V 10. minutě už to bylo o dva. Po rohovém kopu Marka prakticky donesl míč na těle do brány nikým neatakovaný Jan Štrbačka – 2:0.

Srdíčko fotbalového příznivce pak zaplesalo v 18. minutě, kdy na polovině hřiště Hami předal míč Josefu Gondekovi, ten se rozběhl k brance hostů, bránící soupeři mu doslova vydláždili volnou cestu, kaplický kapitán se za vápnem opřel do balónu a utažená křížná střela vymetla pavouky z pravého horního rohu Dinkovy svatyně – 3:0.

Hornoplánský gólman hned v následující minutě lovil míč ze sítě počtvrté. Po akci Gondeka a Micáka se mezi střelce zapsal Marek Urazil – 4:0.

V polovině prvního poločasu dovršili spartakovci „bůra“. Přímo z rohového kopu zakroutil míč do brány František Marek – 5:0.

Ve 29. minutě s chutí hrající spartakovci přidali další gól. Za vápnem se dostal k odraženému míči Štrbačka a jeho střelu po zemi usměrnil do sítě Jakub Lesňák – 6:0.

Ale ani to ještě nebylo v prvním poločase všechno. Z pravé strany se protáhl do vápna Daniel zpětnou přihrávkou oslovil Jakuba Lesňáka – a bylo to 7:0.

Vzápětí přidal osmý gól tečovanou střelou kapitán Josef Gondek – 8:0.

Poté se hostující gólman René Dinka vyznamenal při střele Divokého a šanci Lesňáka. Přesto ještě krátce před odchodem do kabin kapituloval podeváté. Rohový kop zahrával Marek a hlavičkující Jakub Lesňák upravil na poločasových 9:0.

Ani po obrátce Kapličtí nepolevili. Přítomní diváci se jubilejního desátého gólu dočkali hned po dvou minutách hry. Štrbačka kolmicí do vápna uvolnil nabíhajícího Patrika Micáka, a ten přízemní střelou překonal Dinku – 10:0.

Hostující gólman byl v neustálé permanenci. Poradil si se zakončením Divokého a po následném rohovém kopu se štěstím zlikvidoval i hlavičku Lesňáka.

V 55. minutě přišla pohledná kombinace, kdy Gondek přesným centrem našel vpravo ve vápně Micáka, ten vrátil míč před branku a nepokrytý František Marek tvrdou ranou bez přípravy napnul síť – 11:0.

Dvacet minut před koncem už byl dovršen tucet gólů. Za vápnem se k míči dostal František Marek a dělovkou pod břevno nedal Dinkovi šanci – 12:0.

V 72. minutě Štrbačka vysunul do vápna Lesňáka, ten předložil míč před prázdnou bránu Marku Urazilovi – 13:0.

Za další dvě minuty se druhého gólu v zápase dočkal i Jan Štrbačka, který si naběhl na přesnou přihrávku Divokého, kličkou se zbavil brankáře Dinky a pohodlně skóroval – 14:0.

V poslední desetiminutovce Kapličtí ještě dvakrát gólově udeřili. Po rohovém kopu rozehraném nakrátko centroval do vápna Divoký a Jakub Lesňák hlavou přidal už svůj pátý přesný zásah v zápase – 15:0.

V 85. minutě byl ve vápně faulován Štrbačka – a pískala se penalta. Diváci si vyvolali k exekuci brankáře Filipa Schneidera. Jeho přízemní střelu sice René Dinka vyrazil, ale u vyraženého míče byl první Jakub Lesňák a přesnou dorážkou uzavřel na konečných 16:0. (pozn. red. – kaplický ostrostřelec si šesti trefami výrazně vylepšil statistiky a s jedenatřiceti góly se vyhoupl do čela kanonýrské tabulky soutěže).

Z hostující strany stojí za zmínku snad jen průnik Brůhy tři minuty před koncem a jeho střela nad bránu.

Derby zápas tak skončil málo vídanou rekordní dvoucifernou výhrou spartakovců. Kapličtí ve dvou vzájemných duelech nasázeli hornoplánské Smrčině úctyhodných 24 gólů…

Fakta – branky: 3., 29., 32., 44., 82. a , 85. Lesňák, 23., 55. a 70. F. Marek, 10. a 74. Štrbačka, 18. a 33. Gondek, 19. a 72. Urazil, 47. Micák, hráno bez karet, rozhodčí M. Pečenka – Pícha, Adamovič, sledovalo 160 diváků.

Sestavy – Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Čutka (46. Vaniš), Gondek, Daniel, Divoký, Micák, F. Marek, Urazil (72. M. Malický), Lesňák, Horní Planá: R. Dinka – Schuppler, Parai, Komžák, Trančík (46. Kordík), Brůha, T. Dinka, Kostínek, Matas, Švábirt, Ryneš.

Libor Granec