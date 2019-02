Kaplice – Protivín 4:2 (1:1)



Hosté byli favority střetnutí a tomu také odpovídal samotný úvod zápasu. Hned po několika vteřinách mohli Protivínští otevřít skóre, ale tutovku zahodili. V 5. minutě pak mohl zaváhání svého spoluhráče napravit Moravec, ale ani on míč mezi tři kaplické tyče nenasměroval.



S přibývajícími minutami se ale do vyložených šancí začali dostávat i spartakovci – a neměli jich vůbec málo. V 10. minutě po centru z levé strany neprocedil míč za Hanusova záda nadvakrát Daniel. Vzápětí Divoký ve spolupráci s Urazilem připravili tutovku Lesňákovi, ten však míč poslal pouze nad bránu soupeře.



Ve 14. minutě Kebl narýsoval parádní kolmici prostupnou protivínskou obranou na rozběhnutého Lesňáka, který se dostal až do vápna, Hanusovi udělal kličku, ale z pravé strany míč do odkryté branky nezavěsil. Uběhly sotva čtyři minuty a gólman Hanus znovu spílal svým bránícím spoluhráčům, přesněji řečeno nebránícím. Po další Keblově kolmé přihrávce našel Lesňák před brankou ve stoprocentní příležitosti Urazila, ale ani tomu se nepodařilo změnit bezbrankové skóre.



Na druhé straně si vzápětí brankář Schneider poradil s přízemní střelou k tyči. O pár minut později po rychlém kontru zakončovali Protivínští zpoza vápna přízemní ranou mimo pravou tyč.



V dalších minutách pak byli nebezpečnějším týmem překvapivě Kapličtí. Po Urazilově přihrávce pálil Lesňák z dobré pozice tvrdě, ale nad bránu. Nedlouho poté zahrávali domácí trestný kop ze strany. Po Divokého centru se balón od Lesňáka dostal k Urazilovi, ale i on poslal balón pouze nad Hanusovu svatyni.



Skóre se poprvé měnilo až ve 26. minutě – a zcela po zásluze se do vedení dostali v koncovce nebezpečnější kapličtí fotbalisté. Micák vysunul Lesňáka, ten zatáhl balón po pravé straně, předložil přesný pas před bránu nabíhajícímu Marku Urazilovi – a bylo to 1:0.



Další zajímavé možnosti pak byly k vidění až v závěrečné pětiminutovce první půle. Nejprve se ke střele odhodlal kaplický Vaniš a Hanus s obtížemi ránu vyrazil na rohový kop. Na druhé straně přišla z obdobné situace skákavá střela Moravce, kterou Schneider vytlačil mimo tyče. Pak kaplický gólman podržel svůj tým při šanci velezkušeného Zacha.



Nakonec se však v samotném závěru poločasu podařilo Protivínským přece jen vyrovnat. Na konci rychlého kontru byl Jan Moravec – a poločas skončil smírně 1:1.



V úvodu druhého půle jako první znovu udeřili spartakovci. Ve 48. minutě Štrbačka po pravé straně dlouhou přihrávkou vysunul Jakuba Lesňáka, ten pronikl z úhlu do vápna a místo očekávané přihrávky na střídajícího Pála překvapil druhého gólmana soupeře Kubičku zakončením na přední tyč – 2:1.



Jenomže hned po rozehrávce Protivínští zaskočili asi ještě slavící fotbalisty Kaplice rychlým protiútokem a Petr Sládek znovu vyrovnal, tentokráte na 2:2.



Ani když podruhé v zápase ztratili spartakovci své vedení, rozhodně nesložili zbraně a dál byli favoritovi více než vyrovnaným soupeřem. A odměnou jim byl třetí vstřelený gól. Po chybě brankáře Kubičky se k míči na pravém rohu velkého vápna dostal Jakub Lesňák a následovala bomba do bližší šibenice protivínské svatyně – 3:2.



Vzápětí byla k vidění další tutová šance Spartaku, kterou Daniel připravil Lesňákovi, jenž sám před brankářem však v tomto případě poslal míč těsně mimo.



Dá se říci, že Kapličtí kontrolovali vývoj zápasu a navíc se jim podařilo svůj náskok ještě navýšit. V 72. minutě Kebl vybojoval míč pro Jakuba Lesňáka, který po jeho přesné přihrávce zkompletoval hattrick – 4:2.



Ve zbývajících minutách střetnutí měly oba týmy možnost ohrozit branku soupeře po standardních situacích, ale vážnější branková příležitost již k vidění nebyla. A tak se zrodilo překvapivé, ale naprosto zasloužené vítězství outsidera zápasu. Kapličtí spartakovci si tak do tabulky Hlubocké zimní ligy připsali první body.



Fakta – branky: 48., 64. a 72. Lesňák, 26. Urazil – 45. Moravec, 49. Sládek, hráno bez karet, rozhodčí Zabilka – Šťastný, Syrovátka, sledovalo 30 diváků.



Sestava Kaplice: Schneider – Štrbačka, Kebl, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, Vaniš, Urazil, Lesňák, střídali: Kuchař, Pál, F. Marek. Trenér Bohdan Malický.



Dobrý výsledek budou Kapličtí obhajovat v dalším kole, kdy se v sobotu 23. února v podvečer utkají se zástupcem I.A třídy z Bavorovic.



Libor Granec