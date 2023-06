/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny se stali jasným vítězem A skupiny I.B třídy a s velkým předstihem si zajistili postup do I.A třídy.

Ve Zlaté Koruně oslavili dva tituly. | Foto: Foto: Gabriela Kalista

„Kopaná tradičně patří k životu ve Zlaté Koruně, ale ročník 2022/2023 byl v mnohém výjimečný. Ve své více než stoleté historii mužstvo mužů poprvé postoupilo do I. A třídy, tedy druhé nejvyšší krajské soutěže, a to naprosto suverénním způsobem. Ze 26 zápasů prohráli muži jediný, získali rekordních 75 bodů a nastříleli úctyhodných 145 branek. Postup navíc korunoval individuálním úspěchem nejlepší střelec soutěže a kapitán týmu Jan Šebelka, který zaznamenal 32 gólů,“ komentoval úspěch fotbalistů Zlaté Koruny prezident klubu Pavel Král.

SK Zlatá Koruna, vítěz A skupiny I.B třídy.Zdroj: Foto: Gabriela Kalista

SK Zlatá Koruna - Nahoře zleva: Václav Šváb - člen výboru, Karel Tománek - kustod, Pavel Král - prezident klubu, Karel Bednařík - masér, Václav Beránek, Martin Rytíř, Miloš Kalista, Michal Kroupa, Jakub Zajíc, Lukáš Matuš, Domink Fuciman, Boban Miletič, Lukáš Konečný, Marek Kroneisl, Václav Perník - člen výboru a generální sponzor klubu, Petr Gallistl - manažer, Jaroslav Král - člen výboru. Dole zleva: František Persán, Jan Sláma, Michal Trnka, Jan Prener - trenér, Jan Šebelka, Martin Štěpánek, Matěj Král.

Fotbalisté Zlaté Koruny slaví postup do I.A třídy.Zdroj: Foto: Gabriela KalistaTým ze Zlaté Koruny se již v předchozím soutěžním ročníku pohyboval v popředí tabulky. Bylo tedy zřejmé, že si vytkne postup za cíl v té právě skončené. „Do samotné sezony jsme vstupovali, i po zkušenostech z minulého roku, se snahou ucházet se o nejvyšší příčky. Podstatné bylo, že se nám před začátkem soutěže, ale i v jejím průběhu podařilo posílit určité posty a konsolidovat tak základní osu mužstva. Věděli jsme, že zkušenosti a sehranost našeho týmu jsou na naší straně, což se potvrzovalo v průběhu celé soutěže. S přibývajícími koly bylo zřejmé, že naše ambice jsou opodstatněné. Cíl byl tedy jasný, prvenství v I.B třídě,“ vrátil se do sezony trenér Jan Prener a prezident klubu Pavel Král doplnil: „Podařilo se tak naplnit cíl, který si vedení klubu vytýčilo již před několika lety. Tým se budoval postupně, přicházeli klíčoví hráči, kteří měli zkušenosti z vyšších soutěží, ambice postoupit už byly v minulém ročníku. Ale vše si sedlo až v letošní sezoně. A když říkám vše, myslím dění sportovní i věci okolo fotbalu. Všichni nově příchozí hráči zapadli do týmu nejen po fotbalové stránce, ale byli přínosem i pro kabinu. Tady mám na mysli zejména zkušené Vaška Beránka a Lukáše Matuše. Tým je nyní namixován výborně, máme skvěle technicky a kondičně vybavené hráče, máme bojovníky, kteří na hřišti nechají vše. V mužstvu jsou hráči zkušení, kteří už odehráli spoustu důležitých zápasů, i mladíci, kteří se od nich mají co učit. A kdo hrál fotbal, ví, že zkušenosti se dají nasbírat pouze za roky hraní velkých zápasů. Já jako dlouholetý trenér zlatokorunské mládeže mám radost, že se nám do týmu začínají prosazovat i místní odchovanci. Mám pocit, že tým táhne za jeden provaz, a to se projevilo při spanilé jízdě I. B třídou. Jenže vše by nefungovalo bez podpory ostatních. O tým se stará realizační tým, který vedle zkušeného trenéra tvoří masér a od loňské sezony ještě kustod. Kluci tak mají opravdu prvotřídní servis.“

Fotbalisté Zlaté Koruny slaví postup do I.A třídy.Zdroj: Foto: Gabriela KalistaJediná porážka týmu přišla na béčku Roudného. To muselo být určitým varováním a zvednutým prstem. „Pokud se zpětně podívám, tak k jedinému zaváhání došlo ve druhém kole. Zásadní význam tomu nepřikládám. Jednalo se o začátek soutěže, kdy jsme hledali optimální model naší hry. Zápasy s mužstvem Roudného zpravidla nebývají jednoduché, což se potvrdilo v obou duelech. Roudné se obvykle pohybuje v popředí tabulky, samotný zápas byl proto do jisté míry určitým testem, jak se nám bude dařit proti silnějším soupeřům. Ukázalo nám to, že sezona nemusí být jednoduchá a záleží pouze na nás, jak se s tím dokážeme vypořádat,“ vrátil se trenér k první a zároveň poslední porážce v sezoně.

Především v podzimní části zlobil celek Hrdějovic, který se stal jediným konkurentem v boji o postup. „V první polovině sezony nás Hrdějovice držely na dostřel několika málo bodů. Zásadní zlomy přišly až ve druhé části sezony, konkrétně v 16. a 18. kole, kdy Hrdějovice prohrály s Mladým a Roudným. My jsme si dokázali udržet výkonnost a postupně tak navýšili náš náskok o sedm respektive deset bodů. Naší ambicí bylo si tento náskok udržet do závěrečných kol a v nich definitivně rozhodnout, což se stalo právě v utkání s Hrdějovicemi,“ hodnotil vývoj sezony Jan Prener a doplnil: „Výhra v Hrdějovicích byla takovou třešničkou na dortu. Jak jsem již naznačil, věděli jsme, že s Hrdějovicemi nás čeká klíčový a náročný zápas. Jsem rád, že se zmíněné utkání v závěru sezony podařilo úspěšně zvládnout, čímž jsme potvrdili naše kvality a definitivně tak rozhodli o vítězství v I.B třídě.“

Fotbalisté Zlaté Koruny oslavili postup do I.A třídy po utkání v Hrdějovicích.Zdroj: SK Zlatá Koruna

Střelecky sice v týmu uskočili Jan Šebelka s Františkem Persánem, ale do gólové sbírky přispívali i ostatní. Musí být radost pracovat s týmem, který nestojí jen na jednom kanonýrovi. „Honza Šebelka a František Persán zúročili svůj nesporný a poctivý přístup z tréninků a zásadním způsobem se podíleli na výsledcích týmu. Oba hráči dohromady vstřelili 56 branek, což představuje více než třetinu veškerých vstřelených gólů našeho týmu. Je pravdou, že se střelecky prosazovali i ostatní hráči. Jsem proto rád, že se mužstvu letošní sezona gólově povedla, jak ostatně dokládá celkový počet námi vstřelených branek. Zároveň jsme v týmu všichni spokojeni, protože se podařilo gólově prosadit téměř všem hráčům,“ pochvaloval si střelecký apetit týmu trenér Prener.

Nyní na tým Zlaté Koruny čeká I.A třída. Bude to zase trochu o něčem jiném a je třeba se na to připravit. „Víme, že nás v I.A čekají náročnější utkání, než tomu bylo doposud. Pevně věřím, že se na další ročník dokážeme dobře připravit a že případné nedostatky vyladíme během letní přípravy. Základní složení týmu zůstává víceméně neměnné a bude představovat důležitou součást v nadcházející sezoně. Zároveň je třeba dodat, že se nám v průběhu dnes již uplynulé sezony relativně vyhýbala zásadní zranění. Určitě se proto budeme snažit mužstvo vhodně doplnit na klíčových postech a celkově tak posílit kvalitu naší hry,“ hledí do další sezony trenér.

Hráče čeká pár týdnů volna a pak se znovu vrhnou do práce. „Přípravu začínáme 20. července. Budeme se připravovat třikrát v týdnu plus nás budou čekat přípravné zápasy s náročnějšími soupeři, kteří nás důkladně prověří. Máme domluvené zápasy s Olešníkem, Jankovem nebo českobudějovickou Slavií,“ doplnil k přípravě na novou sezonu Jan Prener.

Mladší přípravka se stala vítězem OP.Zdroj: Foto: Gabriela Kalista

Zlatokorunský fotbal však není jen o týmu mužů. Úspěchy v uplynulé sezoně slavili i mládežníci. „Již 15 let se jednotlivé týmy mládeže přihlašují do okresních soutěží, často velmi úspěšně. Letos to byla družstva mladší přípravky, starší přípravky a starších žáků. Zejména výsledky mladší přípravky byly třešničkou na dortu výjimečného zlatokorunského roku. Mladší přípravka se totiž stala přeborníkem okresu, a to naprosto úchvatným způsobem. Prohrála pouze jednou a svým soupeřům nastřílela 254 gólů. A stejně jako u mužů se může pochlubil nejlepším střelcem soutěže, když Jíra Papoušek vsítil neuvěřitelných 112 branek. Tady patří velký dík trenérům mládeže a rodičům dětí. Pro mě jako prezidenta klubu tak bylo největším potěšením společné fotografování dospělých i malých mistrů svých kategorií s poháry a poté i s fanoušky. Protože tohle jsme my – SK Zlatá Koruna,“ doplnil prezident klubu.

Ve Zlaté Koruně oslavili dva tituly.Zdroj: Foto: Gabriela Kalista

Fotbal však není jen o jedenácti hráčích na place a realizačním týmu, ale i zázemí. Na to mohou být v současné době ve Zlaté Koruně pyšní. „Nemohu opomenout, že od loňské sezony se nacházíme v úplně zrekonstruovaných šatnách, za což patří díky zejména obci Zlatá Koruna, která byla schopna získat nemalé finanční prostředky z dotačních titulů. A tak najednou z nejhorších šaten na okrese jsou téměř nejlepší šatny v kraji! Změnilo se i zázemí pro fanoušky, přibyla nová pergola, otevřen je kiosek s bohatou nabídkou. A fanoušci na to slyší, návštěvnost šla rapidně nahoru a fanoušci jsou skvělí! Věřím, že tomu pomáhají i maličkosti – máme slušivé šály v modro-žlutých klubových barvách, máme hymnu. A tak často hrají Zlatokorunští před domácím publikem i na venkovních hřištích. Spousta práce je také s údržbou hřiště, jehož stav se díky starosti profesionálních firem i místních nadšenců velmi zlepšil. No a v neposlední řadě peníze, které jsou nakonec vždy na prvním místě. Díky podpoře mnoha sponzorů a obce je finanční situace klubu stabilizovaná a my se můžeme těšit na další sezonu a na týmy, jako jsou Prachatice, Kaplice, Vimperk či Blatná, na které jsme se ještě v nedávné minulosti dívali s velkým odstupem,“ dodal k současnosti fotbalu ve Zlaté Koruně Pavel Král.