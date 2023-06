/FOTOGALERIE/ Poslední kolo fotbalového KP starších žáků svedlo do souboje v okresním derby hráče Spartaku Kaplice s Českým Krumlovem.

Fotbalový KP starších žáků: Kaplice - Český Krumlov. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov 2:2 (1:1) pen. 7:6

Branky: 5. Hrechukh, 50. Vosika, rozh. penalta Jak. Marek – 36., 70. Š. Rehberger.

Sestavy - Kaplice: Bican – T. Klícha, L. Vávra, P. Janek, P. Kučera, Tafallari, Hrechukh, Jak. Fejtek, Jak. Marek, Mrenica, Vosika. Střídali: F. Draxler, D. Krátký, Klinger.

Č. Krumlov: Edelman – Tesař, Peroutka, Zwifelhofer, Kaška, Staněk, Sukdolák, Schwarz, Klabouch, Š. Rehberger, M. Rehberger. Střídali: Brankov, Laski, Procházka, Janíček, Tkachuk.

Před týdnem doma porazili Kapličtí v tabulce osmý Meteor Tábor, potrápit chtěli i šesté slavojáky. Po sympatickém úvodu dmácíchů zahrozili jako první hosté. Ve třetí minutě prchnul po pravé straně kapitán Peroutka, pronikl až do vápna, ale křížný přízemní pokus se mezi tři kaplické tyče nevešel. Netrvalo dlouho a skóre se přece jenom měnilo, ale zásluhou domácích hráčů. Před vápnem dostal dostatek času a prostoru Artem Hrechukh a střelou pod břevno překonal brankáře Edelmana – 1:0. V dalších minutách byli fotbalovějším týmem hosté, kteří měli míč častěji ve své moci, ale do šancí se až tolik nedostávali. Až ve 23. minutě pálil nebezpečně z dobré pozici Štěpán Rehberger, gólman Bican dokázal těžkou ránu vyrazit a poradil si i s následnou dorážkou Klaboucha. Čtyři minuty před pauzou se hosté dočkali zaslouženého vyrovnání, škoda, že tomu bylo po chybě kaplické obrany. Do gólové pozice se díky tomu dostal Štěpán Rehberger a střelou po zemi dokázal překonat brankáře Bicana – 1:1.

Ve druhém poločase se pokračovalo ve stejném trendu. Kapličtí bojovali, krumlovští starší žáci byli lepší v kombinaci, ale naráželi na dobře chytajícího Bicana. A tak se znovu prosadili spartakovci, když se v koncovce prosadil Radek Vosika – 2:1. Škoda dalších nevyužitých brejkových situací. Po gólu volala šance Jakuba Marka i Vosiky. Deset minut před koncem se podařilo hostům smazat jednogólové manko. K přímému kopu se postavil Štěpán Rehberger, kaplická zeď nezafungovala na sto procent a Bican se po míči natahoval marně – 2:2. Utkání tak dospělo k penaltovému rozuzlení. Hned v první sérii lapil Bican hostům penaltu, ale následně ani Vosika neproměnil. V dalších čtyřech kolech byli všichni střelce úspěšní, když se v domácím dresu postupně trefili Hrechukh, Vávra, Fejtek i Tafallari. Exekutoři nezaváhali ani v následných dvou sériích, za Spartak se trefili Kučera a Klícha. Pak sice Klinger nedal, ale Bican zneškodnil i penaltu soupeře. Rozhodlo se v desátém kole penalt, kdy Bican penaltu za svá záda nepustil a Jakub Marek rozhodl o bodu navíc pro domácí Spartak. Kapličtí povedené jarní odvety korunovali dvoubodovým vítězstvím v derby.

Autor: Libor Granec