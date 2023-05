/FOTOGALERIE/ Po sobotní jednogólové prohře s Prachaticemi, kdy měli kapličtí fotbalisté vzhledem k průběhu utkání bodovat, hostili v pondělní dohrávce v tabulce druhý Jindřichův Hradec.

KP starší žáci: Kaplice - J. Hradec. | Foto: Libor Granec

KP starší žáci: Spartak Kaplice - J. Hradec 1:10 (1:4)

Branky: 32. L. Vávra pen. – 33., 39., 70. Sochna, 42., 46., 59. Kulovaný, 17. Pumpr, 20. Soukup, 45. Peckert, 71. Madar.

Sestava Kaplice: D. Krátký – J. Krátký, L. Vávra, P. Kučera, T. Klícha, Jak. Fejtek, Hrechukh, P. Janek, Tafallari, Melnyk, Jak. Marek. Střídali: Janů, Gabriel, F. Draxler, Pham, Bican.

V úvodu Spartakovci favorita zaskočili aktivitou, bohužel své možnosti nedokázali přetavit v branku. V 9. minutě Tafallari ideálně uvolnil Jakuba Marka, který postupoval sám na gólmana, ale střelou po zemi poslal balón přímo do Šimůnka. Hned v následující minutě po Tafallariho přihrávce zakončoval z hranice šestnáctky Melnyk, křížný pokus se mezi tři tyče nevešel. Vzápětí už se domácí po akci Melnyka s Markem z gólu radovali, ale radost jim zmařil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Hradečtí zahrozili až po čtvrthodině hry. Po rohovém kopu zakončoval Peckert, ránu do brankového prostoru nepropustil bránící kapitán Vávra, V 17. minutě už favorit vedl. Kulovaný přesnou kolmicí vysunul Matěje Pumpra, který střelou po zemi překonal Krátkého – 0:1. Domácí gólman záhy vyrazil tvrdou ránu Kulovaného. Ve 20. minutě ale lovil míč ze své sítě podruhé, když jej technickým pokusem překonal Adam Soukup – 0:2. Většina útočných akcí host šla přes Kulovaného. Ten ve 21. minutě nepřekonal Krátkého z dorážky a opakovaným pokusem poslal balón jen do tyče. O několik minut později po pěkné individuální akci pálil Kulovaný pouze nad břevno. Ve 32. minutě byl ve vápně faulovaná Melnyk bránícím Novákem a pískala se penalta. Tu s přehledem proměnil Lukáš Vávra – 1:2. Jenomže prakticky ihned po rozehrávce nechali domácí volný střed hřiště, čehož využil beze zbytku Josef Sochna – 1:3. Hostující hráč byl při chuti. Krátce na to vytáhl Krátký konečky prstů jeho povedený pokus na tyč. Minutu před odchodem do kabin byl Josef Sochna v koncovce přesnější – 1:4.

Po změně stran už bylo otázkou jen výše skóre. O vítězi bylo rozhodnuto. Během šesti minut hosté třemi góly vytáhli skóre už na 1:7. Dvakrát se prosadil Martin Kulovaný a jednou Michal Peckert. Hosté i v dalším průběhu prokazovali svou nespornou kvalitu. Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že Kapličtí jim jejich úlohu svým přístupem notně usnadnili. Dali hráčům soupeře příliš volného prostoru. Kapličtí mohli také skórovat, ale dvě šance Jakuba Marka zůstaly nevyužity. Naopak v 59. minutě přidal osmý gól hostů Martin Kulovaný – 1:8. V poslední desetiminutovce pak na konečných 1:10 upravili skóre zápasu svými přesnými zásahy Josef Sochna a kapitán Kryštof Madar.

Autor: Libor Granec