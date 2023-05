/FOTOGALERIE/ Fotbaloví starší žáci Spartaku Kaplice měli o prodlouženém víkendu napilno. V neděli se představili v Písku a v pondělí doma s Roudným.

Fotbalvý KP starších žáků: Kaplice - Roudné. | Foto: Libor Granec

FC Písek B – TJ Spartak Kaplice 2:3 (2:3)

Branky: 30. Vlk, 31. L. Vávra vlastní – 16., 25. Vosika, 21. Melnyk.

Sestava Kaplice: Bican – M. Šimek, L. Vávra, P. Kučera, T. Klícha, J. Krátký, Hrechukh, Melnyk, Tafallari, Vosika, Jak. Marek. Střídali: Gabriel, Mrenica, Pham, D. Krátký.

Do zápasu nasadili Písečtí velmi mladou sestavu. Pouze čtyři hráči patří věkem do kategorie starších žáků. Fyzická převaha tak byla na straně Spartakovců. Hostující trenér postrádal některé hráče obvyklé základní sestavy. Přesto to byli hosté, kdo od začátku diktoval tempo hry. Bezbrankový stav vydržel do 16. minuty, kdy poslal Kaplici do vedení přesným zásahem Radek Vosika – 0:1. Vstřelený gól hosty povzbudil a za dalších pět minut se radovali podruhé, když se poprvé v sezoně zapsal do střelecké listiny Daniel Melnyk – 0:2. Vydařenou pasáž hry korunovali Spartakovci nedlouho poté třetím gólem. Brankáře Jareše překonal podruhé v zápase Radek Vosika – 0:3. Písečtí mladíci se ale nevzdali. Odměnou jim bylo po půlhodině hry snížení, když brankáře Bicana překonal Adam Vlk – 1:3. Navíc hned v následující minutě poslal míč nešťastně do vlastní sítě kapitán hostů Lukáš Vávra a rázem vedli hosté o jediný gól – 2:3. Po změně stran se snažili hosté hlídat své jednobrankové vedení. To se jim i dařilo. Bohužel nedařilo se jim přidat gólovou pojistku v podobě čtvrtého gólu, a tak bylo skóre stále na vážkách. Navíc osmnáct minut před koncem nastala komplikace pro Spartakovce, neboť po druhé žluté kartě a následné červené musel předčasně pod sprchy Artem Hrechukh. Písečtí vycítili šanci a snažili se o vyrovnání, ale jednobrankový náskok si již Kapličtí vzít nenechali a z Písku si odvezli cenné tři body.

TJ Spartak Kaplice – TJ Malše Roudné 0:3 (0:1)

Branky: 31., pen., 53. pen. J. Filouš, 68. Štěpán.

Sestava Kaplice: Svoboda – Novotný, J. Filouš, Horejš, Egger, Mareš, Sedláček, Kouba, Štěpán, Rauscher, Jarčevský. Střídali: Lacko, Vaněček, K. Vojta, O. Filouš, Bílek, Tlamsa, Šusta.

V pondělní předehrávce hostili Spartakovci vedoucí celek tabulky. Lídr soutěže si k poslednímu celku přijel pro snadné body, ale zvláště v prvním poločase byla k vidění více než vyrovnaná partie. V 7. minutě se ke střele dostal hostující Lacko, Bican vytáhl jeho pokus na břevno. V minutě 16. se naopak mohli ujmout vedení Kapličtí. Z levé strany zatáhl balón do šestnáctky Vosika, přízemní přihrávkou našel nabíhajícího Jakuba Krátkého, který však ve stoprocentní příležitosti branku soupeře přestřelil. Spartakovci hráli opravdu velmi dobře. I když měli v nohách nedělní duel v Písku tak hráli jakoby s větší chutí, větším zaujetím, a to přesto, že hosté v případě výhry již měli jistotu prvního místa. Ve 24. minutě zahrával trestný kop z poloviny hřiště Vávra, následně se ve vápně dostal k míči Jakub Marek, který pálil z pravé strany nad branku Malšanů. Krátce na to další trestný kop pro Spartakovce, to, když Horejš zastavil nedovoleně unikajícího Marka jen za cenu žluté karty. Centr Tafallariho bránící soupeři odvrátili jen k Fejtkovi, přízemní rána měla gólové parametry, bohužel neprošla houštinou těl. Po půlhodině hry zahrozili hosté. Trestný kop z levé strany zahrával Kouba, Horejš hlavičkoval mimo. Hned v následující minutě se favorit dočkal, to když střílející Kouba trefil ruku před sebou stojícího Marka a pískala se trochu přísná penalta. Tu dokázal s přehledem proměnit kapitán Jiří Filouš – 0:1. Pro Kaplické to bylo až příliš kruté, aby s lídrem soutěže po prvním poločase prohrál. Po změně stran už hosté více kontrolovali vývoj střetnutí a drželi míč častěji na svých kopačkách. Gólovou pojistku mohl přidat po pěti minutách Karel Vojta, ale vysoko přestřelil. V 53. minutě fauloval ve vápně Šimek Lacka a pískala se druhá penalta. I k ní se postavil Jiří Filouš, gólman Bican tentokráte stranu vystihl, ale změně skóre zabránit nedokázal – 0:2. Definitivní podobu výsledku pak dali Malšané dvanáct minut před koncem, když se po brejku do otevřené obrany prosadil Ondřej Štěpán – 0:3. Po závěrečném hvizdu tak vypukly v hostujícím táboře bujaré oslovy celkového prvenství v krajském přeboru.

Autor: Libor Granec