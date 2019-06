STARŠÍ ŽÁCI

Kaplice – Loko ČB 1:1 (1:0), na penalty 4:5

Kapličtí starší žáci proti suverénovi rozhodně předčasně neskládali zbraně a chtěli s lídrem zabojovat o body. K tomu však vedl jen kolektivní výkon na hranici možností.

První gólovou příležitost zápasu měli hosté. Ve 4. minutě zatáhl balón po levé straně Gutwirth, přesnou přihrávkou našel před brankou nabíhajícího Nováka, ten však proti Kostelnému neuspěl.

Krátce na to zahrozili i domácí. Po dlouhém výkopu brankáře Kostelného došlo k nedorozumění vybíhajícího hostujícího gólmana Šmrhy s obráncem, Šmrha zahrál mimo pokutové území rukou (bez povšimnutí hlavního arbitra), k odraženému balónu se dostal Muška, z dálky však odkrytou bránu soupeře netrefil.

V 8. minutě se však spartakovci dostali do vedení. Odkop od brány prováděl kapitán Kostelný, na polovině hřiště prodloužil hlavou míč za sebe do volného prostoru Řídel, Koubek z levé strany pronikl až před brankáře, předložil balón lépe postavenému Patriku Muškovi, pro kterého nebylo problémem poslat míč do prázdné brány – 1:0.

Vstřelený gól spartakovce ještě více nabudil v nadšeném výkonu. Hosté se ovšem snažili potvrdit roli favorita a vyrovnání bylo na spadnutí v 18. minutě. Po pěkném uvolnění se sám před brankářem ocitl Gutwirth, ale Kostelný ramenem balón vytěsnil nad břevno. O pár minut později si kaplický brankář poradil i s Novákovo střelou po zemi.

Ve 24. minutě byl po akci Gutwirtha v gólovce Šimek, na poslední chvíli jej však zablokoval skluzem Ondřej Říha. Po následném rohovém kopu se ve vápně dostal k odraženému míči Novák, balon však mezi tyče nenasměroval. Poté mohl ještě v prvním poločase vyrovnat Novák, v gólové pozici skluzem mířil mimo.

V samotném závěru prvního dějství vybojoval míč Jan Kaňka, v šestnáctce hostů byl podťat, ovšem znovu bez povšimnutí sudího… Po prvním poločase byla lavička domácích na rozhodčího notně nazlobená.

Po změně stran uběhlo devět minut hry a hráčům Lokomotivy se podařilo smazat jednogólové manko. K balónu se vpravo ve vápně dostal Jakub Tomandl, pěkně se uvolnil a nekompromisní střelou na bližší tyč do horního rohu nedal Kostelnému šanci – 1:1.

Na druhé straně pak Muška uvolnil zprava nabíhajícího Beránka, jehož střelu po zemi Šmrha ale za svá záda nepropustil.

V 52. minutě mohl obrat dokonat Novák, ale ve stoprocentní šanci Kostelného nepropálil. Ve zbývajícím čase se hosté snažili strhnout vedení na svou stranu, ale kolektivně a srdnatě bojující domácí je už moc do šancí nepouštěli.

Zápas tak dospěl až do penaltového rozstřelu. Po dvou sériích byl stav 2:2, když za Kaplici proměnili Řídel i Muška. Následně Mrosko pálil nad a Beránek zajistil Spartaku výhodu. Hned v další rundě však i Pecha poslal balón nad břevno – a bylo srovnáno. V pátém kole se pak Koubek nemýlil a bylo to 4:4. V první K.O. rundě Denis Klepsatel nezaváhal, naproti tomu Jan Kaňka branku minul, takže bod navíc si odvezla Lokomotiva.

Kapličtí starší žáci ovšem dokázali suveréna sezony obrat alespoň o jeden bod. Za výkon, který předvedli, si jej rozhodně zasloužili.

Fakta – branky: 8. Muška – 45. Tomandl, rozhodující penalta Klepsatel, bez karet, rozhodčí Písek, 60 diváků.

Sestava Kaplice: Kostelný – O. Říha, S. Románek, Mokoš, Gahír, Beránek, Pecha, Linhart, Koubek, Řídel, Muška, střídali: J. Kaňka, Dvořák, Dreiling.

MLADŠÍ ŽÁCI

Kaplice – Loko ČB 1:4 (1:1).

I mladší žáci Spartaku se proti budějovické Lokomotivě ujali vedení. Na gól se čekalo do 10. minuty, kdy z pravé strany centroval Janošec, gólman Cirhan centr vyrazil pouze před sebe a dorážející Lenka Vaněčková otevřela skóre střetnutí – 1:0.

Jenomže za sedm minut bylo skóre znovu nerozhodné. Až před domácího brankáře pronikl Radek Smejkal, první tvrdý pokus stačil Matěj Říha pohotově zlikvidovat, ale na následnou dorážku stejného hráče již dosáhnout nemohl – 1:1.

Smírný výsledek pak vydržel až do poločasové přestávky. Změnu přinesla až dvanáctá minuta druhého dějství. Středem si to k bráně Spartaku namířil kapitán Lokotky Ondřej Tomáš a povedenou přízemní střelou přesně k tyči obrátil skóre ve prospěch hostů – 1:2.

Vzápětí pak chyboval při rozehrávce Dreiling a Jakub Strnad svůj nájezd zakončil nechytatelnou tvrdou ranou – 1:3.

Zápas mohl zdramatizovat kaplický Plach, ale po centru Vávry zakončoval z první mimo bránu.

Šest minut před koncem se naopak znovu gólově prosadili hosté. Přímo z rohu překvapil brankáře Matěje Říhu centrující Jiří Michna – 1:4.

Fakta – branky: 10. Vaněčková – 17. Smejkal, 42. Tomáš, 44. Strnad, 54. Michna, bez karet, rozhodčí Písek, 50 diváků.

Sestava Kaplice: M. Říha – Šedivý, Plach, L. Vávra, Dreiling, Vaněčková, J. Kaňka, A. Seltsam, Janošec, Martyn.

Libor Granec