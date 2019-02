Český Krumlov /ROZHOVOR/ – Fotbalisté českokrumlovského Slavoje po sestupu z republikové divize zažívali v Ondrášovka krajském přeboru poněkud rozpolcený podzim.

Krumlovský trenér Václav Domin (v popředí, na snímku s asistentem Jiřím Černým) má po nepovedeném podzimním finiši zelenobílých před jarem o čem přemýšlet. | Foto: Jan Škrle

Zelonobílá družina trenéra Václava Domina, jenž odpovídal na naše dotazy, do nové sezony výborně odstartovala a po osmém kole figurovala na prvním místě průběžné tabulky. V desátém dějství však přišla nečekaná domácí prohra s nováčkem z Blatné, v posledních šesti kolech už slavojáci přidali jen dva bodíky a klesli na poločasovou čtvrtou příčku.



Před startem jste avizoval, že vaše možné ambice zhodnotí prvních pět kol…

Ten začátek se hodnotí velmi dobře. Přiznávám, že jsem byl až překvapený, jak nám to v úvodu šlo. Většinou na týmy po sestupu padá určitá deka, ale my start zvládli.



Co se stalo, že v druhé polovině podzimu přišel tak velký zlom?

Potkala nás zranění hráčů základní sestavy, přišly další absence, což při poměrně úzkém kádru mělo vliv na výsledky. A je třeba vidět, že pořád máme hodně mladý tým, který teprve sbírá zkušenosti a stále si zvyká na jiný styl. Začátek jsme prolétli v určité euforii, ale pak se to zadrhlo. Přestali nám dávat branky krajní záložníci, kteří v úvodu manšaft gólově táhli. A hlavně jsme narazili na soupeře, kteří na nás vyrukovali s nezvyklým pojetím hry, se kterým jsme se prostě a jednoduše nesrovnali. V kraji divizní styl neplatí!



Berete si z toho poučení?

Já věřím, že všechno špatné může být i pro něco dobré. Mladíkům po dobrém startu možná až příliš stouplo sebevědomí a pak narazili. S tím je třeba pracovat. Ti kluci potřebují hrát a zase hrát, na tuto soutěž si zvykat.



V půli jste tři body od pomyslných stupňů, ale je asi třeba dívat se i opačným směrem. Daleko není ani k sestupovému pásmu…

Raději se budeme dívat nahoru. Na špici sice Olešník utekl, ale my jsme v první čtyřce. Podzim tedy nevyzněl z naší strany úplně špatně, až na ten nepovedený závěr… Přebor je ovšem hodně vyrovnaný a výkyvy se nevyhnuly prakticky nikomu. Na nás je, abychom v odvetách zvládli psychiku – a jaro bude, podle mého soudu, ještě hodně zajímavé!



S jakým konkrétním cílem tedy půjdete do odvet?

Chceme se pohybovat a udržet nahoře mezi nejlepšími týmy. Osobně bych byl spokojen s tím, když skončíme na bedně, tedy do třetího místa. Budeme hlavně pracovat na tom, aby manšaft měl motivaci, takzvaně přežil první rok v kraji, kde se hraje úplně jiným stylem, než tomu bylo v divizi. Krajský přebor je kvalitní soutěží a pro mladíky je to velice dobrá zkušenost.



Co vás čeká v zimní přípravě a budete hledat případné posily?

Po jistých zkušenost jsme se rozhodli, že tuto zimu žádný turnaj hrát nebudeme. V plánu je šest až sedm přípravných zápasů. Začneme v polovině ledna s tím, že trénovat se bude čtyřikrát týdně a o víkendech se bude hrát. Koncem ledna absolvujeme tradiční soustředění v Černé. A s jakým to bude kádrem? V této chvíli je ještě brzy předjímat, ale manšaft chceme udržet, i když po lednových přestupech do Rakouska budeme moudřejší. Přesto budeme ještě shánět dva až tři nové hráče, a to hlavně směrem do ofenzivy. Tam nás asi nejvíc tlačila bota. Šancí jsme si v zápasech vytvářeli dost, ale s koncovkou jsme se často hodně potýkali. Tam vidím největší rezervy.