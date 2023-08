/FOTOGALERIE/ Nižší krajské fotbalové soutěže o víkendu zvedají oponu a fanoušci se mohou těšit na řadu zajímavých zápasů. Vyrazíte fandit?

Fotbalová příprava: Dolní Dvořiště - Mladé 1:2 (1:0). | Foto: Adéla Bršťáková

V I.A třídě má Českokrumlovsko tříčlenné zastoupení. Zkušenosti s touto soutěží mají v Kaplici a Dolním Dvořišti, úplným nováčkem jsou hráči Zlaté Koruny. Jako první odstartují sezonu v sobotu od 13.30 hodin shodně Dolní Dvořiště a Zlatá Koruna. Dolní Dvořiště hostí Hrdějovice, které sem postoupily ze druhého místa I.B třídy. Týmu z Českokrumlovska sice nevyšla generálka, ale žádnou paniku to neznamená. "V posledním týdnu před startem sezony jsme dobře potrénovali, týmu věřím, má svou kvalitu," jde do sezony s optimismem trenér Štefan Bršťák. Zlatá Koruna měla přípravu skvělou, vyhrála v Jankově, porazila i Olešník. Všichni jsou již natěšeni na start sezony. Do Zlaté Koruny přijedou Prachatice, které prahnou po návratu do kraje. Dá se tedy čekat velmi dobrý zápas. Ven jedou Kapličtí. V sobotu od 17 hodin hrají ve Vimperku. Kaplice měla solidní přípravu a mohla by si z Vimperka odvézt minimálně bod.

Hledat favority v A skupině I.B třídy je velice obtížné. Soutěž odstartují jako první hráči Chvalšin, kteří nastoupí v sobotu od 13.30 hodin v Boršově. "Už chceme v Boršově konečně bodovat," zní jednohlasně z Chvalšin. V sobotu od 17 hodin hrají oba nováčci. Béčko Českého Krumlova hraje na béčku Malše Roudné. První tým Krumlova hraje již od 13.30, takže se dají čekat v béčku posily. Loučovice postoupily ze druhého místa okresu a zápas na béčku Trhových Svinů naznačí, jaké mohou mít ambice. Ostatní celky z Českokrumlovska hrají v neděli. Frymburk čeká od 15 hodin těžká šichta ve Lhenicích, které sestoupily z I.A třídy. Větřní, kterému se příprava moc nevydařila, míří do ambiciozních Ledenic. Jako poslední hraje od 17 hodin béčko Kaplice a hostí Mladé. Hosté přijedou nabuzeni výhrou v generálce v Dolním Dvořišti.

Nabídka je určitě zajímavá, tak neváhejte a vyražte.