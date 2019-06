Výmluvným způsobem dali razítko na postup Kapličtí. Spartakovcům stačil v zápase s Dřítní bod, ale přemožitele Velešína vyprovodili dvoucifernou nadílkou a prodloužili jarní tažení bez ztráty. Navíc se suveréni mohou chlubit i nebývalým skóre v poměru 122:21(!), které mohou ve finiši ještě vylepšit – a jistě se tím zapíší do historických statistik jihočeského fotbalu!

Druhý Velešín si aspoň trochu spravil náladu po minulé porážce v Dřítni a šestkou pokořil na svém trávníku exúčastníka I.A třídy ze Sedlce.

V honbě za historickým bronzem naopak padla Zlatá Koruna doma se čtvrtými Netolicemi a dvě kola před cílem už má k dobru jen dvoubodový náskok.

Sedmý korálek na vítěznou šňůru v partii s béčkem Roudného přidali Frymburští a pojistili si šesté místo.

Důležité záchranářské body uhráli Loučovičtí, kteří se po skalpu Hrdějovic posunuli na desáté místo.

Boj o záchranu nevzdává předposlední Dolní Dvořiště, jež po vydřené výhře s Kameňákem ztrácí na nesestupové příčky jen dva bodíky.

Sestupující Horní Planá doma inkasovala čtyřku od pátého Boršova.

DVOUCIFERNÁ PEČEŤ

Kaplice – Dříteň 11:1 (5:0), branky: 41., 75., 84. a 87. Urazil, 24. Štrbačka, 34. Divoký, 39. Gondek, 44. Daniel, 57. Hami z penalty, 72. vlastní (Werner), 86. Pál – 62. Moudrý.

„Stačil nám sice bod, ale my na remízy na jaře nehrajeme! Soupeř byl nabuzený předchozí výhrou a dvacet minut stačil s námi běhat, ale po prvním gólu začal odpadat. Určitě vyzdvihnu Urazila, který při absenci dovolenkujícího Lesňáka měl v útoku více prostoru a využil toho na jedničku, a také Divokého, který byl naším motorem ve středu hřiště,“ chválí kaplický kouč Bohdan Malický a ještě dodává: „Jeden cíl jsme splnili a teď ještě dohrát jaro bez ztráty bodu. V derby s Velešínem chceme soupeři vrátit podzimní prohru a ukázat, že jsme v této soutěži opravdu byli nejlepší,“ má jasno trenér zlatého týmu.

Sestava Spartaku: Schneider – Štrbačka, M. Hami (76. Motz), Čutka, Gondek, Daniel (46. Vaniš), Divoký, Kuchař (46. Pál), F. Marek, Micák (71. P. Pulec), Urazil.

VÝHRY I PROHRY

Velešín – Sedlec 6:2 (4:1), branky: 37., 41. a 77. Fišer, 23. Šálek, 39. Špát, 65. K. Zatloukal – 14. Bašar, 55. Špán.

„Od začátku se hrál bezstarostný fotbal, kdy se víc útočilo než bránilo. Soupeř šel z brejku do vedení, ale už do půle jsme stav v pohodě otočili. Nakonec jsme zaslouženě vyhráli rozdílem třídy. Pochválím Fišera, který hrál s velkou chutí a odměnou mu byl hattrick,“ vyzdvihl hlavního strůjce vysoké výhry velešínský asistent Stanislav Kysela a směrem k příštímu derby v Kaplici dodal: „Představovali jsme si, že to bude zápas o postup, ale bohužel je to jinak. Zbytečně jsme poztráceli body venku i doma a tento zápas už nebude nic rozhodovat. Určitě se ale na derby těšíme a budeme chtít ukázat, že nahoře nejsme náhodou. A může se stát, že postupovat se bude i z druhého místa…“ věští kouč.

Sestava Velešína: Kothánek – Zimek, K. Zatloukal, J. Zatloukal, Šváb (60. Banachevič), Fišer, Pomije, Špát, Grznárik, Šálek, Severa (70. Ottenschläger).

Zlatá Koruna – Netolice 1:2 (1:0), branky: 25. Rychtář – 46. Skála, 55. Varyš.

„V první půli to byl vyrovnaný bojovný duel se šancemi na obou stranách. My jednu proměnili a vedli, ale hrubě nám pak nevyšel vstup do druhého poločasu. Hosté nejprve využili velké zaváhání našeho dlouhodobě nejlepšího hráče Weinharda a hned po rozehrání srovnali. Soupeř za celý druhý poločas udělal snad jedinou chybu, ale Rychtář sám před gólmanem střelecky selhal. Hned z protiútoku se po pěkné kombinaci zkušeně prosadil nejlepší netolický střelec Varyš. Snažili jsme se s tím ještě něco udělat, ale Netoličtí hráli v obraně jednoduše a výborně, takže jsme se už do vyložené šance nedostali. Tentokrát bylo naše menší hřiště výhodou pro vysoké a silovém hráče Netolic. Hostům gratuluji ke šťastné výhře,“ vzkazuje zlatokorunský trenér Petr Gallistl a dodává: „Do konce zbývají dvě kola, které budeme určitě chtít zvládnout, abychom třetí místo uhájili. Budete to ale těžké, protože do konce sezony už zůstanou na marodce Ohnsorg a Rapčan, kteří budou v záloze hodně chybět. Lukáši Rapčanovi za všechny kluky a vedení přeji, aby boj z nebezpečnou infekční nemocí přečkal bez následků a mohl se zapojit do letní přípravy.“

Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – P. Král (77. Perník), T. Weinhard, Zayml, Kalista, Rychtář, J. Král, Lacko, Štěpánek, Fuciman, Sláma.

Frymburk – Roudné B 4:2 (2:1), branky: 65. a 90. Petscher, 5. Budík, 25. Fatura – 28. Tibitanzl, 71. Wohlgemuth.

„Tentokrát přijel soupeř, který nutně potřebuje body k záchraně – a bylo to vidět. Mladí roudenští kluci doplnění několika matadory hodně běhali a hlavně hráli otevřený fotbal, který nám vyhovoval. Hned v úvodu jsme dali gól, a to nám pomohlo. Byli jsme pak po celý zápas lepší a výhra je zasloužená, i když mě překvapuje, že Roudenští, kteří hráli opravdu dobře, jsou v pásmu sestupu,“ oceňuje kvalitu soupeře frymburský asistent Vlastimil Mertl a k finiši sezony doplňuje: „Nám v poslední době pomáhá herní pohoda v týmu, i když v sestavě jsme museli opět hodně improvizovat. Tentokrát to bylo i díky tomu, že se náš dlouholetý kapitán Dušan „Špalda“ Račák ženil. Jsem rád, že jsme mu sedmou výhrou v řadě dali malý dárek. Zároveň bychom mu všichni chtěli do další životní etapy i touto cestou pogratulovat a popřát všechno nejlepší. A hlavně aby ho manželka ještě hodně dlouho pouštěla hrát fotbal…“

Sestava Šumavy: Vítek – Malák (35. Liebl), Antl, Píšek, Ribár, Mrazík, R. Mertl, Fatura, Vágner (82. Točík), Budík, Petscher.

Loučovice – Hrdějovice 3:0 (3:0), branky: 1. a 37. Toman, 20. Toth.

„Hosté zaspali začátek a my toho plně využili. Do poločasu jsme vedli o tři góly a ve druhé půli chtěli skóre navýšit. To se sice nepodařilo, ale naše obrana organizovaná Koutským a brankářem Hüttnerem hosty ke kontaktnímu gólu nepustila. Výborně se nyní v útoku sehráli Toman s Tothem a hlavně jejich zásluhou bodujeme,“ chválí loučovický trenér Jiří Hošek a ještě přidává: „Většinou se na rozhodčí v této soutěži nadává. Já bych tentokrát chtěl naopak výkon sudí ohodnotit kladně. Paní Ambrožová vedla utkání opravdu velmi dobře!“

Sestava Vltavanu: Hüttner – Sojka, Koutský, Ardó (88. Fejtek), Beran (73. V. Matulík), Žák, Somolík, Dudla, Šeda (70. Dostál), Toth (88. Žák), Toman (79. Karták).

Dolní Dvořiště – Kamenný Újezd 3:2 (1:2), branky: 38. Štifter, 46. Tesař, 52. Zeman – 6. Sládek, 40. Soukup.

„První poločas nebyl z naší strany dobrý, což pramenilo z vědomí, že prohra by znamenala nejspíš konec nadějí na záchranu. Bylo to svázané a bez šťávy. Proto jsme šli do kabin o gól pozadu. O přestávce jsme si to ale vyříkali a bylo potom vidět, že kluci chtějí vyhrát. Začátek druhé půle se povedl a během chvíle jsme stav otočili. Měli jsme pak tlak a mohli přidat další góly, ale ani stoprocentní šance už v síti neskončily. Všem se nám pak zastavilo srdce v poslední minutě, kdy plachtící míč do prázdné brány vykopával Krenauer,“ oddechl si dvořišťský lodivod Štefan Bršťák a dodal: „Jsem opravdu rád, že všichni na hřišti dělají maximum. Kluci ví moc dobře o co se hraje a také k tomu tak přistupují. Teď nás čeká Boršov, což je hodně těžký soupeř, ale na to se dívat nemůžeme. Chceme se udržet a pro body tedy musíme jet i tam!“ burcuje.

Sestava Dolního Dvořiště: Jindřich Posel – Macanovič, Krenauer, Kouba, Šrefl, Plosz (73. Doucha), Štifter, Kubík, Tesař (89. Jan Posel), Kotlár (35. Zeman), Mitroi (87. P. Pecha).

Horní Planá – Boršov 1:4 (0:2), branky: 85. Bednář – 6. a 86. Pokorný, 34. Macík, 63. Staněk.

„Když už o nic nejde a vlastně jen čekáme na konec nepovedené sezony, tak paradoxně hrajeme v klidu. Sestava byla znovu různě slepená, přesto jsme měli v zápase i celkem dobré pasáže a prohra se silným Boršovem není tak strašná,“ odtušil hrající hornoplánský asistent Petr Kostínek.

Sestava Smrčiny: Olšák – Komžák, Kostínek (74. Kordík), Trančík, Švábirt, Parai, Adam Kvasnička, Ryneš, Brůha, Truhlář (68. Mražík), Bednář.