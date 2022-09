Branky: 45. Jar. Rauscher, 61. Fischer – 6. Němeček, 25. Sigmund. ŽK: 4:3 (Jar. Rauscher, Luňáček, Škopek, Linhart – Němeček, Šrámek, Matěj Čapek). Diváci: 80. Rozhodčí: Pečenka – Kollmann, Votava.

Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, J. Pravda, Luňáček, Kovář (21. Linhart) – Wagner, Škopek, Jakub Rauscher, Fischer, Fürbach – Makoš (58. Růžička). Osek: Vojta – Krejčí, Carda, Kubiš, Martin Čapek – Matěj Čapek (88. Šůs), Šrámek, Němeček, Sigmund, – J. Říský (54. Hosnedl), Brabec (78. Zelenka).

Pro oba celky začíná být situace v tabulce hodně nepříjemná. První poločas lépe zvládli hráči Oseka a dostali se v jeho průběhu do dvoubrankového vedení. Tatran postupně vyrovnal a dokonce mohl zápas i otočit.

„Máme první bod, který se dá hodnotit ze dvou pohledů. Na to, kolik nás je, prohrávali jsme o dva góly a přišli o další dva zraněné hráče, tak bod musíme brát. Na druhou stranu jsme ve druhé půli byli lepší a měli jsme šance jít za vyrovnáním. Měli jsme tam ještě další šance, ale je třeba respektovat úroveň soupeře. Jinak to celkově byl fotbal hrozné úrovně. Byl to hlavně boj. Kousli jsme se, vyrovnali a škoda, že tam ještě něco nepadlo. Ale máme alespoň bod. Prohrávali jsme o dva góly, byli jsme prakticky v hrobě, na to dva zranění a dohrával nám gólman dorostu na krajním halvu. Jsme ve složité situaci, ale musíme se s tím porvat,“ komentoval duel prachatický trenér Josef Raušer.

Osek má čtvrtou remízu v soutěži. Nový trenér Karel Hoch ještě neprohrál. „Ale bohužel jsem ani nevyhrál. Tentokrát jsem hodně rozpolcený. Prví poločas jsme byli jednoznačně lepší a místo dvou branek jsme jich měli dát pět. Bohužel jsme nebyli schopni přesně zakončit. Nechali jsme soupeře snížit těsně před přestávkou po vlastní chybě a nedostoupení hráče. Bylo to stejné jako v minulém zápase. Druhý poločas, to byla jedna velká holomajzna, takovou hrůzu jsem ještě neviděl. Špatný výkon od obrany až po útok. Nechali jsme domácí lacino vyrovnat a to nás ještě gólman Vojta v dalších situacích podržel,“ hodnotil duel trenér Oseka Karel Hoch.