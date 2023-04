/FOTOGALERIE/ Po výborné výhře v Týně nad Vltavou hostili prachatičtí fotbalisté pod Libínem Hlubokou, která prahne po postupu do divize. Výhru slavil poslední tým tabulky.

Fotbalový KP: Tatran Prachatice - Hluboká nad Vltavou 2:0 (1:0). Foto: Jan Klein | Foto: Deník/ Redakce

Tatran Prachatice – Hluboká nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 23. Jakub Rauscher , 88. Fürbach. ŽK: 5:4 (Legdan, Král, Luňáček, Kasík, Jar. Rauscher – Hájek, Otepka, Kadlec, Funda. Rozhodčí: Dunovský – Pravda, Smola. Diváci: 150.

Sestava Prachatic: Coufal – Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček – Škopek, Král (74. Fürbach) – Kasík (84. Kovář), Horák (93. Gramblička), J. Pravda – Jakub Rauscher.

Prachatičtí se favorita ani trochu nezalekli. Ve své situaci nemají co ztratit a chtěli soupeře potrápit. To se povedlo nadmíru úspěšně. „Do první půle jsme nastoupili aktivně. Kluci hráli zodpovědně odzadu, pokračovali v nastaveném trendu z minulého kola v Týně nad Vltavou. Po několika náznacích šancí jsme Kubou Rauscherem otevřeli skóre. Vedení to podle mne bylo zasloužené a do půle jsme to udrželi i přesto, že soupeř kopal penaltu, ke které se raději nebudu vyjadřovat,“ shrnul první poločas vedoucí prachatického týmu Jiří Pěsta.

Ve druhém poločase sice byli domácí pod tlakem, ale dokázali se mu aktivně bránit. „Do druhé půle jsme nastoupili podobně jako v utkání s Třeboní, což bylo dáno především kvalitou soupeře. Hluboká nás pořádně zatlačila. Kluci to však odmakali, měli jsme i velké štěstí, protože soupeř byl po změně stran lepší. Odehráli jsme to však dobře zezadu a kromě dvou velkých závarů jsme soupeře do dalších šancí nepustili. V závěru zápasu pak štístko Jirka Fürbach přidal po brejku druhý gól. Pak jsme si to již podrželi,“ doplnil ke druhé části Jiří Pěsta.

Obrana Tatranu tentokrát zaslouží absolutorium. Svou aktivitou se soupeř nemohl dostat do vyložených šancí. „Mám velmi dobrý dojem z posledních dvou zápasů co se týče hry dozadu. Kluci to hrají organizovaně a soupeře do ničeho většího nepouštíme. Na druhé straně máme plno náznaků přečíslení, ale nemáme finální fázi. Je vidět, že nemáme v týmu klasického útočníka, ale vynahrazujeme to bojovností,“ doplnil Jiří Pěsta.