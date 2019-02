Zlatokorunští fotbalisté na hlubocké umělce po přestřelce těsně padli s domácím kombinovaným týmem. Novic z Dolního Dvořiště podobným výsledkem o jeden gól neuspěl v Třeboni s tamní rezervou, která hraje v déčkové skupině nejnižší oblastní soutěže.



DEVÍTKA POD ZÁMKEM



Hluboká kombi – Zlatá Koruna 5:4 (3:3),

za hosty: Štěpánek, Zayml, Ohnsorg z penalty a Sláma.



„Hlubočtí nastoupili dle mého v docela silné sestavě, přesto jsme si na začátku utkání dokázali vypracovat dvougólový náskok po pěkných akcích. Pak ale během chvíle v rozmezí pětadvacáté až osmadvacáté minuty přišly tři laciné góly a bylo srovnáno. Druhý poločas byl herně vyrovnaný. My se snažili o nátlakovou hru, domácí hráli na brejky a posílali za naší obranu hodně nebezpečné míče. Dva útoky bohužel skončily gólem. Nastřelili jsme břevno a jednou měl sudí pro nás odpískat penaltu. S koncovkou jsem celkem spokojen, ale utkání nám jasně ukázalo okénka v obraně. Na tom musíme ještě hodně zapracovat, protože pět inkasovaných gólů, to je skutečně hodně,“ okomentoval rušný přípravný zápas zlatokorunský trenér Petr Gallistl.



SEDMIČKA NA JISKŘE



Třeboň B – Dolní Dvořiště 4:3 (2:1),

za hosty: Štifter 2, Mitroi, sestava hostů: P. Pecha – Plosz, Rubeš, Šrefl, Kouba – Tesař, Štifter, Kubík, Benda – Mitroi, Zeman, střídali: Marek, Sulzer a Kotlár.



„Krásné počasí a fotbal v nádherném třeboňském areálu. Zápas splnil, co měl, i když jsme nakonec těsně prohráli,“ pobrukoval si kouč našeho týmu od hranic Štefan Bršťák a ještě dodal: „Bohužel, nevyvarovali jsme se hrubých chyb, za které nás soupeř pokaždé potrestal. Na druhou stranu jsme si vytvořili celkem hodně šancí, ale dokázali jsme zahodit i tisíciprocentní tutovky,“ mrzelo trenéra.