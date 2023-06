Podívejte se na video. Jde o záchranu v krajském přeboru. Sudí Mach nařídil v 59. minutě penaltu. Schválně si sami zkuste vyhodnotit, jestli se rozhodl správě. Napište nám, měl sudí pro toto rozhodnutí speciální motivaci?

To se nepovedlo. Trapný zápas v krajském přeboru. Jankov vyhrál 4:3 | Video: Deník/ sestřih z TVCOM.cz

Prachatice nejspíš z posledního místa sestoupí z krajského přeboru. Zaslouženě. Přestože si to v Prachaticích nemyslí. V tabulce fotbalisté z Prachatic mají jen 15 bodů, inkasovali 71 gólů. Ve většině zápasů ročníku 2022/23 podali velmi slabý výkon. Proto sestoupí.

Ještě horší skóre má v tabulce Jankov, který inkasoval dokonce 79 gólů. Bodů ale mají Jankovští 21.

O šest víc než Prachatice. Tři body z posledního víkendového kola, které Jankov vybojoval nad Semicemi, zdvihly adrenalin u příznivců fotbalu nejen v Jihočeském kraji? Zaslouženě? Nejspíš ano.

Podívejte se na video. Ofsajdové pozice, které se na první pohled zdají být podezřele posouzené, nejde z kamery společnosti TVCOM spravedlivě ohodnotit. V utkání ale kopal Jankov dva pokutové kopy. Oba Aleš Hanzlík. Kuriozní situace. Ve 22. minutě vyrovnával na 1:1, v 60. minutě srovnal na 2:2. Tady už je videozáznam průkaznější. Nesmyslně nařízený pokutový kop v 59. minutě moc pochybností nevzbuzuje. Držení? Nedovolený zákrok v pokutovém území? Snad jen v představách rozhodčího Jana Macha. Zápas řídila trojice Jan Mach - Karel Albert, Miroslav Vítek. Delegátem byl Michal Urban. Myslet si můžete, co chcete, ale tato penalta byl zářez. Zářez za bílého dne, jak říkají fotbalisté.

Radim Remiáš zaslal redakci Deníku údajně vzkaz hráče Jankova, který informoval vedení svého vlastního klubu: "Jsem absolutně bez motivace dál pokračovat a nějak se snažit dál, podobný zápas jsem nikdy nehrál a upřímně se mi v něm prostě nechtělo působit. Fotbal miluju, hraju ho celý život, ale to, co se děje za poslední dobu, je nějak moc. Nemám vůbec motivaci a pochybuju, že ji najdu. Chci být jen prostě upřímný, chápu, že pro Jankov je udržení v soutěži základ. Po sezoně se přesunu zpátky na Čtyrák, jak je to u kluků, to nevím…" Jméno autora Radim Remiáš nezmínil, ale minulost v klubu ze Čt. Dvorů mají ze současného kádru Jankova Václav Jirkovský a Lukáš Hofmann. Tak si vyberte…

Který z hráčů vzkaz psal, na tom vlastně vůbec nezáleží. Zápas se rozhodčímu nepovedl. Měl-li zvýšenou motivaci, to ví jen on sám a musí se s tím vyrovnat jeho svědomí. Fakt je, že zmiňovaný pokutový kop, který sudí bez sebemenšího zaváhání nařídil v 60. minutě "opravdu stál za to".

Není divu, že na sociálních sítích se prakticky okamžitě objevily fotografie, videozáznamy a také komentáře, tady je jen malá ochutnávka:

Petr Syrovátka: 59.min pentle, njn dál se dívat nebudu.

Zdeněk Formánek: Ať žije český fotbal a hlavně ten Jihočeský.

Baron Von Prague: Je to horší, však ani v lize se nic nemění.

Václav Hrachovec: To je hnus velebnosti

Lukáš Hlavín: Utkání se nenatáčejí přece pro nic za nic, alespoň se to uvidí a je třeba to šířit co nejvíc, mají důkazy a to zcela evidentní. Je to jako krást za bílého dne a navíc před kamerama. Je to selhání jednotlivců nebo celého systému? Kdo ví odkud tohle jde? A kdo všechno nese podíl viny? A jako člověk z venku se pak ptáš, jak se vůbec může někdo z týmu Jankova radovat z gólů natož z výhry a proč vůbec takový utkání hrát? Je mi líto nejen "Semickejch", ale třeba i malých dětí, které tohle vidí, jak to chceš vysvětlit?…

Jiří Malkus: Jaká je liga, takové je to i níž.