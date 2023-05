Ve znamení kanonád se z pohledu zástupců Jindřichohradecka v krajské fotbalové I. A třídě nesl uplynulý víkend. V rámci 23. kola vedoucí Třebětice doma pěti góly pokořily Mladou Vožici a Dačice na půdě posledních Nemanic nastřílely dokonce 10 branek. Ještě o jedenu trefu víc si proti stejnému soupeři v dohrávce 18. kola zapsali třebětičtí fotbalisté.

Fotbalisté Třebětic ve dvou víkendových zápasech získali šest bodů při skóre 16:0 a na čele tabulky I. A třídy sk. B zvýšili náskok už na osm bodů. | Foto: Miroslav Jánský

Tyto výsledky znamenají, že nováček soutěže vede čtyři kola před koncem tabulku skupiny B už s osmibodovým náskokem na Jistebnici a Chýnov a míří k dalšímu historickému milníku a prvotřídní senzaci, kterou by postup Třebětic do krajského přeboru bezesporu byl.

Výborně si vede i jejich dačický rival, který má ve svém středu nejúdernější dvojici útočníků napříč krajskými soutěžemi. Ti si na hřišti beznadějně posledních a odevzdaných Nemanic na své konto připsali každý po čtyřech trefách, což znamená, že Robin Štolba suverénně vede tabulku kanonýrů s úctyhodným počtem 38 gólů a jeho mladší parťák Jan Vacek je s 24 góly druhý. Úchvatná bilance!

Sokol Třebětice – Sokol Mladá Vožice 5:0 (4:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V domácím utkání jsme navázali na výborný výkon z Kovářova a od začátku jsme snaživého soupeře přehrávali. Důležité bylo, že jsme po celou dobu měli hru pod kontrolou a diktovali tempo a rytmus. Snažili jsme se kombinovat po zemi, a na to soupeř nedokázal adekvátně reagovat, což rozhodlo o dalším důležitém vítězství.“

Branky: 29. a 32. F. Nehyba, 17. J. Chvátal, 25. P. Švarc, 72. V. Habr. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Svoboda. Diváci: 120.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (75. V. Bastl), Trávníček, Tříletý, P. Švarc - J. Chvátal, V. Habr, O. Černoch (81. Vrba), F. Nehyba, V. Švarc - M. Kelbler (75. D. Kelbler).

SK Nemanice – FK Dačice 0:10 (0:4)

Dušan Lovětínský, asistent trenéra Dačic: „Takové zápasy jsou trochu zbytečné a poněkud devalvují úroveň soutěže. Bylo vlastně jen otázkou času, do kdy domácí vydrží. Nám trvalo dvacet minut, než jsme se poprvé prosadili a pak už jsme stříleli jeden gól za druhým. Nemanice jsou smířené se svým osudem, od začátku hru jen zdržovaly, aby co nejméně inkasovaly. Hrálo se prakticky jen na jejich polovině, řadu šancí jsme ještě zahodili. Naši útočníci Vacek se Štolbou spolu soutěžili o to, kdo dá víc gólů. Nakonec si oba připsali po čtyřech, i když druhý jmenovaný se poprvé prosadil až po hodině hry.“

Branky: 22., 35. 40. a 68. Vacek, 59., 62., 68. a 79. Štolba, 39. O. Krejča, 54. Šimánek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Brych – Barva, Heinzl. Diváci: 60.

Dačice: Marek – Vít Leitkep (46. T. Zejda), Kněžínek, Chyška – Brtník - D. Šmíd, Šimánek, O. Krejča, Slabý (46. Přikryl) – Vacek, Štolba.

Dohrávka 18. kola

SK Nemanice – Sokol Třebětice 0:11 (0:6)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V utkání s posledním týmem tabulky jsme si s chutí zastříleli a spoustu šancí jsme ještě neproměnili. Cíl byl ziskem tří bodů splněn, jinak asi nemá smysl k zápasu více dodávat.“

Branky: 10., 58. a 80. D. Kelbler, 6. a 23. J. Chvátal, 2. V. Habr, 13. F. Nehyba, 36. M. Kelbler, 74. O. Černoch, 79. Tříletý, 88. V. Švarc. Bez karet. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, Kříž. Diváci: 63.

Třebětice: Urbánek – Přívětivý (46. V. Novák), Trávníček (46. O. Černoch), Tříletý, P. Švarc (46. V. Švarc) - J. Chvátal, V. Habr, F. Nehyba, V. Bastl (46. Vrba) - M. Kelbler, D. Kelbler.