Oba trenéři, jak třebětický Marek Černoch, tak kaplický Zbyněk Ginzel se museli při skládání sestavy obejít bez některých svých svěřenců. Pro tým z I. B třídy to byl vůbec první přípravný duel letošní zimní přípravy, naproti tomu pro Spartak již pátý duel. Možná i tento fakt napomohl tomu, že v úvodních minutách byli aktivnější domácí. Působili takovým natěšenějším dojmem a dokázali si vypracovat brankové příležitosti, ale svůj tým dokázal podržet gólman Schneider.

Postupem času se pak dostávali do tempa Kapličtí, v útočné hře prokázali svou kvalitu. Skóre se měnilo po půlhodině hry. K trestnému kopu se postavil Jan Smolen, rána skončila na třebětické zdi, ale odražený míč vrátil stejný hráč do šestnáctky a Jan Štrbačka byl v pravý čas na pravém místě a dokázal překonat brankáře Urbánka – 0:1. Uběhlo jen sedm minut a hosté vedli již rozdílem dvou branek. Gutheis posunul míč Jakubu Vanišovi, ten se z dobrých třiceti metrů opřel do balónu a nechytatelná dělovka skončila v horním rohu třebětické svatyně. Gólman Urbánek byl v tento moment bezmocný – 0:2. Tímto výsledkem skončil i celý první poločas.

I po změně stran se pokračovalo v zajímavém fotbalovém klání. Po sedmi minutách hry byl ve vápně stažen hostující Lesňák a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil Divoký, ale střelou z bílého bodu branku minul. Fotbalisty Sokola tento moment nabudil. Zpřesnili hru, a i oni se dostávali do nebezpečných situací. Bohužel pro ně, si příliš nepotykali s koncovkou. A když už kaplického brankáře dokázali překonat, toho zachránili břevno. Přesto za svou aktivitu byli nakonec gólem odměněni. V 65. minutě dokázal brankáře Schneidera překonat David Kelbler – 1:2.

Spartak však drama nepřipustil. Snažil se být častěji na balónu, v kombinaci byl silnějším týmem a dvanáct minut před koncem znovu dokázal odskočit na rozdíl dvou branek. Gutheis přesnou přihrávkou uvolnil nabíhajícího Jakuba Lesňáka, který se kličkou zbavil vyběhnutého gólmana Urbánka a střelou do odkryté brány pečetil výhru spartakovců – 1:3. Přípravný duel tak nakonec skončil výhrou favorita. Nutno říct, že ke kvalitě střetnutí přispěli hráči obou týmů, kteří se snažili hrát fotbal, a to je vždy ku prospěchu věci.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Z naší strany se jednalo o první přípravné utkání a myslím si, že oproti rozehranějšímu soupeři to bylo znát. Nicméně se hrálo celkem zajímavé utkání, o což se zasloužily oba týmy. Nás může mrzet úvod zápasu. Vypracovali jsme si tři vyložené šance, bohužel nás vychytal skvěle chytající gólman Kaplice. Soupeř nás potom potrestal první brankou a úvodní dějství se odehrávalo hlavně podle kaplických not. Druhé dějství bylo z naší strany daleko lepší, i když jsme opět neproměnili dvě vyložené šance a nastřelili břevno, byli jsme aktivnějším týmem. Kaplice ukázala svou kvalitu, a jsem rád, že jsme se prezentovali celkem slušným výkonem, i když okének je tam ještě spousta.“

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: Zápas byl z obou stran kvalitní. Prvních deset minut byl soupeř aktivnější, a nás dvakrát podržel gólman Schneider. Pak jsme chytli náš rytmus a byli jsme hodně kvalitní. Dvěma vstřelenými góly do přestávky jsme vyšperkovali náš výkon. Ve druhém poločase jsme neproměnili penaltu, ale stále jsme byli silný na balónu. Soupeř sice snížil na rozdíl jedné branky, ale následně prokázal svou kvalitu v koncovce Lesňák a bylo rozhodnuto. Kluky chválím za předvedený výkon. Hlavně mladíci jdou výkonnostně nahoru, a to mě těší.

Sokol Třebětice – Spartak Kaplice 1:3 (0:2)

Branky: 65. D. Kelbler – 30. Štrbačka, 37. Vaniš, 78. Lesňák. Rozhodčí: Herzog – Bumba, Kořínek.

Třebětice: Urbánek – Zejda, P. Kelbler, Tříletý, Novák, Bastl, Trávníček, Habr, Švarc, M. Kelbler, Pokorný. Střídali: Přívětivý, D. Kelbler.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, J. Smolen, O. Říha, Kuchař, Svoboda, Divoký, Gutheis, Vaniš, Pastier, Lesňák. Střídali: Daniel, Nowak.