V lázeňském městě věděli, že jaro může být složité, ale pandemie koronaviru jim stejně jako ostatním sportovcům předčasně ukončila sezonu, aniž by zahájili její druhou část.

„Říká se, že k záchraně je zapotřebí aspoň třicet bodů. My jich měli jen dvanáct a přesto jsme se udrželi, takže jsem asi úspěšný trenér,“ směje se kouč třeboňských fotbalistů Karel Kladenský.

Nedohraný ročník bere s nadhledem a jako skutečnost, kterou stejně nemohl ovlivnit.

„Za dvanáct let v roli kouče to pro mě znamená suverénně nejhorší výsledek, na druhou stranu jsme se vyhnuli nervóznímu jaru. Mohlo se to povést,stejně jako vloni, kdy jsme měli dlouhou šňůru vítězství, nebo taky ne a bylo by to složité. Ale samozřejmě bychom raději hráli,“ tvrdí.

Společná příprava se stala najednou tabu, hráči se tak musí připravovat individuálně.

„Je to jako všude. Chceme, aby se kluci udržovali v kondici, jejich přípravu však nijak nekontrolujeme. Jen jsme pro ně připravili speciální motivační složku. Všichni mají v telefonech nějaké aplikace, kdy mohou poslat mapu běhu. Kdo bude mít nejlepší průměr, bude oceněný a vyhraje příslušný počet piv. Je to prostě odlehčené a zábavnou formou. Po zimní přípravě na tom byli kluci fyzicky dobře, uvidíme, v jakém stavu se vrátí,“ podotkl Karel Kladenský.

Ten už netrpělivě čeká, až budou zmírněna či zrušena vládou nařízená opatření a bude moci s týmem začít trénovat.

„Jakmile bude možný tréninkový proces zahájit, byť omezeně, okamžitě na něj najedeme. Máme velký areál a dokážeme zajistit, aby se trénovalo třeba po skupinkách. Předpokládám, že k tomu dostaneme z krajského svazu potřebné informace.“

Během zimní přestávky v lázeňském městě žádný pohyb v kádru nezaregistrovali. „Zvenku nikdo nepřišel, ale jako posily můžeme brát dva dlouhodobé marody, kteří se opět zapojili do přípravy. Jedná se o obránce Prokopa Pučejdla a ofenzivního Pavla Tůmu, který si se zraněními užil své, ale nyní odtrénoval vše a jevil se výtečně,“ zmínil trenér.

Pro nadcházející ročník však vedení třeboňského klubu s angažováním posil počítá. A měli by to být hráči, kteří pouze nerozšíří poměrně široký kádr, ale budou schopni okamžitě naskočit do základní sestavy a stát se tahouny mužstva.

„Zatím intenzivně sháníme. V hledáčku nějaké hráče máme, ale na trhu je to nyní složité. Obecně mohu říct, že bychom uvítali aspoň dva zkušené fotbalisty, kteří v klíčových okamžicích dokáží tým usměrnit. Škoda, že před sezonou odešel Ladislav Vávra do Českého Krumlova. Takového hráče bychom potřebovali. Nedělám si však iluze, moc jich na trhu není. A pokud ano, většinou jsou v Rakousku. Ale uvidíme, třeba se jich na čas také dotknou nějaká opatření a budou k mání,“ přemítá kouč.

Až se zmírní opatření a fotbalisté budou smět zase hrát zápasy, byť třeba v omezeném režimu co do počtu účastníků daného duelu, počítají v Třeboni s účastí v přípravném turnaji, který iniciuje fotbalový klub Malše Roudné.

Konat by se měl od 13. června do 4. července a zúčastnit by se jen mělo šest mužstev. Kromě Roudného a Třeboně i Olešník, Český Krumlov, Jankov a béčko budějovického Dynama. Všichni by absolvovali pět duelů s tím, že podle rozlosování by někdo hrál třikrát doma a dvakrát venku a naopak.

„Jsme rádi, že nás roudenský předseda Libor Šolc a trenér Marcel Tomášek oslovili. Jde o vítanou prověrku s vesměs kvalitními celky. Je to dobrý nápad, který vítáme, zároveň bychom také nemuseli sami shánět soupeře,“ dodává Karel Kladenský.