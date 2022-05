Spartak Trhové Sviny B – Vtavan Loučovice 5:1 (3:0)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Co hodnotit, když vyfasujeme opět bůra. Když už se zdá, že by se dalo se soupeřem hrát, uděláme takové chyby, které soupeř okamžitě potrestá. Možná za druhý poločas, v němž bylo vidět aspoň nasazení a konečně se rodily i šance, by si kluci zasloužili lepší výsledek pro zvednutí nálady a sebevědomí, které nás trápí. To se nestalo, a tak stále čekáme na body, které ale samy nepřijdou.“

Branky: 11. Valtr, 18. Šafránek, 34. Tuscher, 81. Kodras, 88. Valut – 65. (pen.) Matulík. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Pánek – Muzika, Nikodem. Diváci: 60.

SK Mladé – SK Větřní 1:0 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Začnu něčím jiným, než samotným zápasem. Doposud, co od léta trénuji, jsem si myslel, že mám kolem sebe partu lidí, kteří mají fotbal rádi, ale bohužel jsem se mýlil! Není týden, abychom s trenérským kolegou neřešili nějaké záležitosti. Já osobně fotbal hrál na nějaké úrovni a vždycky jsem ho měl rád. Byl jsem rebel a udělal mraky hovadin, ale vždycky jsem to přijal a nikdy se na mančaft nevykašlal. Nelíbí se mi absolutně morálka v týmu. Přál bych si, aby byl ve Větřní fotbal zase takový, jaký má být, aby respektoval jeden druhého a byl zodpovědný za tým. Je o nás postaráno, máme posekáno, máme připravené věci na zápas, a to je jenom dobrá vůle těch lidí, kteří nám věří a mají to rádi. Dělat by to nemuseli a my si toho nevážíme, což je trapné a sobecké. K zápasu v Mladém nemám co říct. Přijeli jsme pouze v jedenácti lidech a kluci, co tam byli, u mě mají respekt, že to odmakali. Ale myslím si, že v Mladém by uhrál minimálně bod i mančaft z okresního přeboru. Takhle se fotbal nedělá a otevřeně říkám, že pokud by to takhle mělo dál pokračovat a nesrovná se to, tak s kolegou jako trenéři končíme.“

Branka: 56. Ludvík. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Frček – Mráz, Stach. Diváci: 80.

Šumava Frymburk – TJ Dříteň 2:3 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek se nám vcelku povedl, dostávali jsme se do šancí, nastřelili břevno a po pětadvaceti minutách jsme zaznamenali vedoucí gól, takže to v prvním poločase vypadalo na bezproblémový zápas. Jenže po přestávce jsme přišli na hřiště jako vyměnění. Hráli jsme špatně, neobsazovali jsme protihráče a v defenzivě jsme dělali strašné chyby, čehož hosté využili a otočili skóre ve svůj prospěch. Navíc jsme promarnili ještě další nadějné příležitosti. Deset minut před koncem se nám sice přece jen povedlo vyrovnat, ale za dvě minuty přišel další velký kiks a inkasovali jsme potřetí. Nadechovali jsme se k závěrečnému náporu, abychom se pokusili aspoň vyrovnat, ale přibrzdilo nás vyloučení Maliny, a pak už jsme nebyli schopni vývojem něco udělat.“

Branky: 25. Fatura, 80. Ribár – 56. Pojer, 73. Werner, 82. Parýzek. ŽK: 1:4. ČK: 1:0 (84. Malina). Rozhodčí: Kříž. Diváci: 100.

FK Dolní Dvořiště – Sokol Chvalšiny 2:0 (1:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Nevím ani, jak zápas zhodnotit, neboť do nějaké vyšší kvality měl daleko. Asi jsme si mysleli, že se hosté přijedou porazit sami. Když budu opravdu upřímný, tak nejvíc mě mrzí naše hra. Místo toho, abychom hráli to svoje, tak vymýšlíme věci, jimiž soupeře sami dostáváme do hry. Potom to vypadá tak, že Chvalšiny mohly vyhrát. Hosté šance měli, ale při vší úctě k nim, vznikly po našich hrubých chybách, kdy jsme jim je darovali. Zaplať pánbůh nás brankář Jirkal vždy podržel. Jinak na nás hosté nic nevymysleli. Když to porovnám s minulým soupeřem, tak Dříteň je v boji o záchranu o level jinde. Chvalšinám samozřejmě přeji, aby se udržely, je to okresní parťák, ale budou muset přidat. Nevím, jak jsou na tom Loučovice, ale při pohledu do tabulky asi taky moc ne. Teď s nimi hrajeme a musíme se na ně připravit, protože rovněž usilují o setrvání v I. B třídě, takže to nebude nic jednoduchého.“

Peter Fábián, trenér Chvalšin: "Sice se budu opakovat, ale i pro tentokrát musím říci, že jsme odehráli kvalitní zápas. Nebylo znát, že se potkali soupeři z opačných pólů tabulky. Do utkání jsme vstoupili aktivně, domácí jsme poctivě napadali a kdybychom se po naší snaze dostali do vedení, nikdo by se nemohl divit. Po přestávce jsme v aktivitě pokračovali s ještě vyšším důrazem, kdy jsme si vypracovali několik vyložených gólovek, ale stále nás trápí finální rozhodnutí. Tlačili jsme se dopředu, avšak bez efektu. Osobně s týmem nechci hrát takzvaný beton. Mojí vizí je útočný fotbal a to se nám od vlastních i soupeřových fanoušků vrací formou pochval. Fotbal jako celek se jim líbil, jen nám stále chybí ty vstřelené góly, ale my se do toho dostaneme. Zlomová část sezóny nás čeká právě v dalším kole i těch nadcházejících. Hrajeme s mančafty, které jsou v tabulce nedaleko nás a ukáže se, zda jsme na dobré cestě za záchranou soutěže, Pochválit musím celý tým, že kluci chtěli s nepříznivým stavem něco udělat a bojovali až do konce. Zápas zvládli odřídit i rozhodčí, byť ne zcela bezchybně, ale s přispěním obou týmů, kdy se oba snažili zahrát fotbal, který se divákům dle jejich reakcí líbil."

Branky: 37. Urazil, 82. Zeman. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Šťastný – Janda, Pícha. Diváci: 60.

SK Zlatá Koruna – TJ Sedlec nehráno

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zavolal mi předseda klubu Sedlece, že nedají dohromady hráče a že tedy k utkání nedorazí, takže by měla následovat kontumace v náš prospěch."