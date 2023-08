/FOTOGALERIE, VIDEO/ Devět branek viděli fotbaloví fanoušci v utkání druhého kola A skupiny I.A třídy v Dolním Dvořišti. Domácí porazili soupeře z Vimperka trefou v nastavené době hry.

FK Dolní Dvořiště - TJ Šumavan Vimperk 5:4 (4:3)

Branky: 17. M. Tesař, 37. a 44. Š. Štifter, 45+1 M. Urazil, 90+1 O. Kouba - 4. L. Vintr, 15. P. Benda, 30. V. Pankratz, 76. O. Málek. ŽK: 3:2 (Urazil, Kubík, Kouba - Vintr, Novotný). Rozhodčí: Crkva - Vejčík, Hakr.

Domácí v předchozím utkání také na domácím hřišti ztratili s Hrdějovicemi, naopak Vimperk doma porazil Kaplici. Vstup do utkání měli lepší hosté ze Šumavy, vedli 2:0, 3:1, přesto odjížděli z pohraničí bez bodu.

"Čekal nás těžký soupeř, a v prvních třiceti minutách jsme to také pocítili. Bohužel jsme prohrávali už 1:3, museli do toho sáhnout a pak jsme začali konečně hrát. Podařilo se nám ještě do poločasu otočit. Druhý poločas přišlo galapředstaveni neproměněných šancí a soupeře jsme přehráváli. A jak se říká, nedáš - dostaneš se potvrdilo a soupeř vyrovnal. Zápas jsme chtěli vyhrát a v poslední nastavené minutě za to vzal Kouba a vymetl pavouky z hostující brány. Myslím, že divákům se zápas musel líbit, když k tomu přispěli i hosté svojí kvalitní hrou. A kdyby to skončilo třeba 11:7,nikdo by se nedivil. Musím pochválit všechny. Ani za stavu, kdy jsme prohrávali, se kluci nepoložili a dokázali zápas vyhrát. Vyzdvihnout musím Krenauera. Začal na stoperu a po přeskupení šel dopředu a byl to on, který zavelel k obratu. Kubík naskočil z lavičky a opět ukázal, jak je velmi platný. Teď nás čeká derby ve Zlatce. Bude to těžký zapas, ale věřím, že jsme schopni bodovat i tam," hodnotil utkání domácí trenér Štefan Bršťák.

"Věděli jsme, že nás nečeká na místním hřišti menších rozměrů jednoduché utkání, ale i přesto jsme chtěli odčinit dvě prohry z minulé sezony a alespoň bodem navázat na první kolo. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když jsme vedli krásným gólem, který vstřelil hlavou Vintr po centru Roda. Ani poté jsme nepolevili a v 15. minutě zvýšil na 0:2 Benda, kdy po krásné akci dorazil míč do sítě. Bohužel jsme dvoubrankové vedení dlouho neudrželi, když jsme nedokázali o dvě minuty později uhlídat domácího Tesaře. I po obdrženém gólu jsme hráli pořád aktivně, ve velké šanci se ocitl Benda, který ovšem byl vychytán domácím gólmanem. V aktivitě jsme nepolevili a podařilo se nám opět navýšit skóre, když se krásně trefil Pankratz. Poté jsme byli nuceni sáhnout ke střídání, když ze zdravotních důvodů nebyl schopen pokračovat do té doby vynikající Uhlík. Bohužel uteklo pár minut a skóre se opět měnilo. Soupeř se dostal k naší šestnáctce, AR2 zdvižením praporku odmával ofsajd, bohužel hlavní rozhodčí na to nereagoval a my pod tlakem zahráli míč do autu. Samozřejmě to vyvolalo v našich hráčích rozpaky a více než na hru se soustředili na kritiku hlavního rozhodčího a z následné akce domácí snížili na 2:3. Najednou se projevila absence zraněného Uhlíka, který doplňoval defenzivu, a k tomu se přidala naše nesoustředěnost, kdy jsme se více než na hru soustředili na výkon rozhodčího. V závěru poločasu tak přišla pro nás hororová dvouminutovka, kdy domácí vstřelili dva góly a rázem jsme prohrávali 4:3. V kabině jsme si řekli, co musíme zlepšit ve druhém poločase, abychom mohli uspět. Ten se odehrával celkem v poklidu, kdy si oba týmy vytvořily nespočet šancí, ale buď výborně zasáhli gólmani, nebo střely končily mimo brankové konstrukce. V 76. minutě jsme dokázali srovnat po individuální akci Málka na 4:4. Poté jsme ještě měli několik šancí, stejně jako domácí, ale žádná neskončila v síti. Další sporný moment přišel kolem 85. minuty, kdy mohl zakončovat z prostoru penalty Pineau, ovšem zezadu jej objal domácí hráč, tak jako by držel svou přítelkyni při milostném aktu, bohužel opět bez reakce hlavního sudího. Když už to vypadalo, že se budou body spravedlivě dělit mezi oba týmy, tak v posledních vteřinách utkání obdržel náš obránce Vojta od domácího hráče úder loktem, kdy následně domácí přihráli za šestnáctku a krásnou střelou trefil vítězný gól Kouba. V minulém utkání jsme gólem v poslední minutě vyhráli, nyní jsme bohužel stejným gólem prohráli, to je fotbal a to je na něm krásné. Někdy jsou ty emoce o pocitech radosti, jindy o smutku, tak to prostě je. Nejvíce mě mrzí, že jsme se nedokázali koncentrovat v závěru prvního poločasu a stejně tak v závěru toho druhého, to je hlavní důvod, proč jsme utkání prohráli a neodvezli jsme si z Dvořiště ani bod. Ovšem, ač to nikdy nedělám, tak se musím tentokrát zmínit i o výkonu hlavního rozhodčího. Rozhodně nechceme brečet nad jeho výkonem nebo na něj svádět naši prohru, ale to, co v důležitých momentech předvedl, tak slušně řečeno si s námi vytřel zadek. To, že některé zákroky domácích v prvním poločase neocenil kartou, bych ještě pochopil, protože každý rozhodčí má jiný metr. Ovšem ofsajd, který následně vedl k akci, která skončila brankou, penaltový zákrok na našeho hráče a útočný faul před vítěznou brankou, to vše spojené s arogantním chováním po utkání, kdy nám bylo řečeno, že my jsme měli dát šest gólů a pak bychom vyhráli, to je i na mě silné kafe. Vůbec si nezahrávám s myšlenkou, že by za tím vším byl domácí tým, to jen pro pořádek. Ovšem svědomí asi rozhodčí čisté neměl, když poté, co mu někteří naši hráči po utkání řekli pár slov od plic, od něj obdrželi pouze žluté karty. Jsem rád, že se kluci udrželi a rozhodčího neinzultovali, za prvé to k fotbalu nepatří a za druhé bychom byli na část sezony bez půlky týmu. Myslím, že tento rozhodčí může být rád, že nepíská nejnižší soutěže, protože by se zcela jistě po takto odřízeném utkání v takovém horku koupal v nějakém místním rybníku nebo řece. Vím, že práce rozhodčích je náročná a chápu, že stejně jako hráči, tak mají na chyby nárok, ale každá tolerance má své meze a já si jen přeji, aby nás tato parodie na rozhodčího již nikdy nepískala. Věřím, že se z nepovedeného utkání přes týden zbercháme a připravíme se na další kolo, kdy doma přivítáme Hrdějovice," zhodnotil obšírně utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.