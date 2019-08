V první prestižní partii mezi obhájcem bronzu ze Zlaté Koruny a nováčkem z Chvalšin zůstaly body po velkém boji doma, na frymburském trávníku se naopak radoval hostující exúčastník I.A třídy z Větřní.

Zatímco Chvalšinští a Frymburští zůstali na nule a jsou na spodku tabulky áčkové skupiny, tak vítězní Zlatokorunští a Větřínští figurují se čtyřmi body v její horní polovině.

K široké skupině po dvou kolech čtyřbodových celků se přiřadilo i aktuálně čtvrté Dolní Dvořiště po cenné domácí výhře nad Dřítní.

Čtyři body má i šestý loučovický Vltavan, jenž mocným finišem a dvěma brankami v posledních dvou minutách zachránil remízu v Sedlci.

FAKTOR HOMER

Zlatá Koruna – Chvalšiny 2:1 (1:1), branky: 30. Tomáš Weinhard z penalty, 80. Homer – 20. Kaprál.

Trenér Petr Gallistl (Zlatá Koruna): „Chvalšinští byli na naší hru velice dobře připraveni a důrazným napadáním našich klíčových hráčů nám toho v první půli, kdy byli jasně lepší, moc nedovolili. Ve druhé půli jsme zvýšili agresivitu, zlepšili pohyb a navíc se mi zdálo, že hostům začínají zejména na krajích docházet síly, protože hráli vysoce fyzicky náročný fotbal. Nakonec jsme s velkým štěstím vyhráli, a to zejména díky vynikající obraně v čele s brankářem Schwarzem a faktoru Homer, který zařídil oba góly. Před Chvalšinami ovšem smekám a je mi jich i trochu líto, protože za předvedený výkon by si bod asi zasloužily. Hosté měli určitě víc šancí než my, ale selhali v koncovce. Za hráče utkání bych zvolil chvalšinského záložníka Michala Postla, který předvedl neskutečný fyzický výkon. U nás pochválím již zmiňovaného Homera.“

Hrající trenér Zbyněk Ginzel (Chvalšiny): „V prvním poločase jsme byli stoprocentně lepším týmem a vedli krásným gólem Kaprála. Domácí ale z vymyšlené penalty, kterou Homer jasně nafilmoval a mladičký rozhodčí mu to zbaštil, vyrovnali. Ve druhé půli se hra soupeře zvedla, ale přesto jsme měli nadále víc gólovek. Naše produktivita je ale špatná… Z ojedinělé šance pak domácí rozhodli. I přes prohru ovšem chválím celý tým. Nejlepším hráčem byl dle mého soudu Kaprál.“

Sestavy – Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml, Kalista, Kališ (46. Fuciman), Ohnsorg, Rapčan, Rychtář, Homer, Sláma, Chvalšiny: Cába – Kliner, Ginzel st., Oškrda, Fic, Kaprál, M. Postl, P. Postl, Kravets, Babinský, Fučík.

BODY PRO HOSTY

Frymburk – Větřní 0:2 (0:1), branky: 40. Rudolf Weinhard, 48. Sivák.

Trenér Vlastimil Mertl (Frymburk): „Zahráli jsme sice lépe než při derby v Loučovicích, ale k bodům to stejně nevedlo. Větřní bylo prakticky po celý zápas lepší, fotbalovější, hosté měli víc šancí a vyhráli tedy naprosto zaslouženě. My se k něčemu dostali až v závěru, ale to už si soupeř náskok pohlídal. Příště hrajeme znovu doma a se Sedlcem už musíme bodovat, i když zase bude chybět asi šest lidí…“

Trenér Vlastimil Sulzer (Větřní): „Po zápase s Boršovem, který nám dal pět gólů, jsme museli zabrat v obraně a připravovali se na to celý týden. A vyplatilo se. Po hodně dlouhé době jsme vzadu uhráli nulu, na čemž se podílel celý tým. Dobře jsme bránili, vyřešili všechny standardky soupeře a v útoku pak byli produktivní. Mohli jsme dát i víc branek, ale snad jsme si něco nechali na další zápasy. Hlavně za práci dozadu dnes pochválím celý tým a nebudu vyzdvihovat jednotlivce.“

Sestavy – Frymburk: Vítek – R. Mertl (85. Malák), Píšek, Antl, Ribár (85. Nešvara), Malina (63. Brůha), Šisler, M. Račák, Rillich (80. Mrazík), Petscher, Budík (55. Flöring), Větřní: Ma. Votýpka – Troják, Vnuk, Dušek, J. Dvořák, Podskalský (55. Poláček), Ješina (89. Sukdolák), Sivák, Kotlár, Gutheis, R. Weinhard.

VÝHRA A REMÍZA

Dolní Dvořiště – Dříteň 3:1 (1:1), branky: 4. Mitroi, 48. Štifter, 61. Hošek – 3. Moudrý.

„První domácí zápas jsme chtěli zvládnout a povedlo se to na výbornou. První poločas poznamenal vydatný déšť a hrálo se hodně nepřesně. Opět jsme dostali gól z kategorie laciných, ale naštěstí hned vzápětí po rozehrávce Mitroi ranou z dobrých čtyřiceti metrů vymetl pavouky ze šibenice. Nádherná střela! Druhý poločas už jsme na hřišti dominovali a soupeř jen díky svému gólmanovi a kvůli našim zahozeným šancím neprohrál ještě vyšším rozdílem. Tentokrát musím pochválit všechny hráče. Start do sezony se nám povedl, ale musíme to potvrdit příště, kdy nás znovu doma čeká derby s Chvalšinami,“ hledí už dopředu spokojený lodivod okresního zástupce od hranic Štefan Bršťák.

Sestava Dolního Dvořiště: Ji. Posel – Šrefl, Kouba (46. Marek), Kubík, Smějsík, Krenauer, Burjász (73. Pecha), Hošek, Mitroi, (46. Sulzer – 81. Doucha), Štifter, Tesař.

Sedlec – Loučovice 2:2 (0:0), branky: 60. Koch, 72. Šindelář – 89. Dudla, 90. Šíma.

„Chtěli jsme navázat na vítězné derby s Frymburkem a v Sedlci bodovat. Měli jsme k tomu velkou příležitost, ale už v desáté minutě jsme neproměnili penaltu. Potom na nás padla deka a od té doby jsme si nevytvořili žádnou šanci. Prohrávali jsme pak ve druhé půli o dva góly, ale v posledních minutách našli kluci zbytek sil a Dudla s Šímou vybojovali bod, který je vzhledem k průběhu utkání pro nás doslova zlatý,“ oddechl si loučovický trenér Jiří Hošek.

Sestava Vltavanu: Hüttner – Ardó, Šíma, Beran (83. Somolík), V. Matulík (66. Jo. Tóth), Sojka, Sundač, Toman, Dudla, Koutský, J. Matulík.