Spartak Kaplice – SK Čkyně 0:0

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas se Čkyní se mi hodnotí hodně těžko. Do třicáté minut to bylo vyrovnané a vypracovali jsme si i dvě gólové příležitosti, které však Pastier neproměnil. Pak ovšem přišel hořký moment, neboť Divoký viděl druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. Tím se naše hra zhroutila a museli jsme zvolit hodně defenzivní taktiku, protože soupeř má v útoku velkou hrozbu v podobě Rataje s Bujokem. Aby toho nebylo málo, v 79. minutě inkasoval červenou kartu další náš hráč Procházka a my tak dohrávali pouze v devíti. Tímto chci klukům poděkovat za bojovný výkon. Sáhli si na dno a urvali aspoň bodík. Klobouk dolů. K rozhodčímu se nebudu raději vyjadřovat.“