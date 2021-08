Druhým kolem pokračovala krajská fotbalová I. A třída mužů. Kapličtí navázali na úvodní výhru ve Vimperku a doma porazili v devítibrankové přestřelce Mirovice, které však snižovaly až v závěru, Velešín však ve Strunkovicích utrpěl další vysokou porážku.

Kapličtí fotbalisté (v černobílém) na domácí půdě zdolali Mirovice 5:4. | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice – SK Mirovice 5:4 (1:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství z Vimperka a body zůstaly doma. Nováček z Mirovic byl pro nás velkou neznámou, ale přijel dobře připravený a v první půli byl i silný na balonu, a to hlavně na útočné polovině. V průběhu úvodního dějství jsme zjistili, jakým stylem soupeř hraje a něco jsme si k tomu o přestávce řekli. Nástup do druhého poločasu nám vyšel výborně, když jsme skórovali v 53. a 56. minutě a nakonec jsme vytáhli náskok až na 5:2. Máme vyrovnaný tým a všech pět střídajících hráčů dokázalo, že naše lavička je silná. V závěru dvakrát chyboval náš sedmnáctiletý mladíček a hosté ze standardky a penalty korigovali. Do útočné fáze jsme však kvalitní, příchod Gutheise je hodně znát, je to rozdílový hráč.“