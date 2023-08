/FOTOGALERIE/ V pátek vpodvečer hostili kapličtí fotbalisté v přípravném utkání nováčka krajského přeboru z Roudného. Oběma týmům v týdnu odřekli domluvené zápasy jejich soupeři, a tak se narychlo domluvilo vzájemné střetnutí. I přesto přišla na stadion velice pěkná návštěva. Přítomní viděli zajímavé střetnutí plné nasazení od hráčů obou týmů.

Fotbalová příprava: Kaplice - Roudné 1:2 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice (I. A) – TJ Malše Roudné (KP) 1:2 (0:1)

Branky: 58. Kuchař – 21. pen., 51. Kadlec. ŽK 0:1 (Zíka). Rozhodčí: Valeš – J. Říha, V. Kuchař. Diváků 173.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Gondek, Ješina, Pastier, Nowak, Pál, Kuchař, Česák, Divoký, Daniel, Fučík. Střídali: N. Popov, Lhotský, Schneider.

Roudné: Havlíček – Zíka, Malý, P. Cepák, D. Vogl, Navrátil, Zachař, Míka, Šrámek, Benda, Kadlec. Střídali: L. Wohlgemuth, Goretki, Pazourek, Holý.

Jako první zahrozili v 8. minutě hosté. Po rohovém kopu Kadlece se po břevně svezla hlavička Míky. Kapličtí opláceli obdobnou mincí. Z pravé strany centroval Divoký, nepřesně hlavičkoval Česák. Bezbrankový stav mohli změnit hosté po čtvrthodině hry, kdy se osamocený na gólmana řítil Míka, ale pokus o kličku mu Říha vystihl a následné Kadlecovo zakončení z hranice velkého vápna se mezi tři kaplické tyče nevešlo. Ve 21. minutě už se favorit do vedení dostal. Ješina při obranném zákroku nastřelil ruku spoluhráče a pískala se poněkud přísnější penalta. Tu dokázal Viktor Kadlec přízemní střelou s přehledem proměnit a hosté se ujali vedení – 0:1. Na druhé straně pak pokoušel střelecké štěstí zpoza vápna Kuchař, Havlíček však zasahovat nemusel. Hosté byli častěji na balonu a více se dostávali do zakončení, ale spartakovci nechtěli prodat svou kůži lacino. Po půlhodině hry se na šestnáctce dostal k odraženému míči Kadlec, pálil pohotově v pádu, přízemní ránu dokázal gólman Říha pokrýt. Pak se o slovo chtěli přihlásit domácí, ale na Nowakův centr z levé strany v gólové pozici Fučík nedosáhl. Krátce před poločasem pak po faulu na roudenského Šrámka měli hosté výhodu trestného kopu z velmi dobré střelecké pozice. Exekuce se ujal Míka, ale Říha si jeho střelu pohlídal bez větších problémů.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po změně stran. Více brankových příležitostí měli hosté, ale spartakovci srdnatě favoritovi vzdorovali. Rohový kop zahrával Kadlec, po přetaženém centru se ke střele dostal Navrátil, přízemní střela se od tyče odrazila do zámezí. Nádherný moment byl k vidění v 51. minutě a ač se z gólu radovali hosté, uznale mu tleskali i domácí příznivci. Rohový kop tentokráte zahrával Wohlgemuth, adresným centrem našel na vápně Viktora Kadlece, který ranou z voleje vymetl pavouky z pravého horního rohu Schneiderovy svatyně – 0:2. Stejný hráč mohl nedlouho poté zkompletoval hattrick, ale při nájezdu nedokázal střídajícího brankáře Filipa Schneidera překonat. Následně se o slovo výrazně přihlásili Kapličtí. Nejprve trestný kop z levé strany zahrával Divoký, po jeho centru Ješina míč nezasáhl a od Česáka se míč odrazil nad branku Roudného. V 58. minutě se spartakovci z gólu radovali. Rohový kop si rozehrál Divoký s Fučíkem, následoval centr, k odraženému míči se dostal Václav Kuchař a prudkou ranou propálil brankáře Havlíčka – 1:2. V polovině druhého poločasu mohl hostům vrátit dvoubrankové vedení Wohlgemuth, ale křížný pokus prolétl mimo vzdálenější tyč. Pak se ke střele zpoza vápna odhodlal kaplický Kuchař, přízemní ránu Havlíček vytěsnil na rohový kop. Čtvrthodinu před koncem zase pro změnu zahrozili Roudenští. Po Wohlgemuthově přetaženém centru netrefil prostor kaplické brány zakončující Míka. V 80. minutě měli Kapličtí šanci na vyrovnání. Akci z levé strany potáhl Česák, po přesné přihrávce do vápna Popov přiťukl míč Fučíkovi, který se dokázal uvolnit, ale prudkou ranou jen vyprášil Havlíčkovy rukavice. Skóre i díky tomu už zůstalo do závěrečného hvizdu neměnné.

Zajímavé přípravné utkání skončilo těsnou výhrou favorita. Kvalitní přípravné utkání diváky bavilo.

Autor: Libor Granec