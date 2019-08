Na prahu nového mistrovského ročníku 2019/20, kdy Větřínští budou jedním ze šestky zástupců Krumlovska v áčkové skupině I.B třídy, jsme hovořili s trenérem celku od papírenského komína – Vlastimilem Sulzerem.

Po pádu o patro níže se týmy zpravidla musejí vyrovnávat s velkou obměnou hráčského kádru. Jak je tomu ve Větřní?

„Odchody ve srovnání s minulou sezonou nemáme naštěstí žádné. Naopak, tým posílil o Ješinu, který přišel z Krumlova. Do kádru se navíc po dlouhém zranění vrací Poláček. Je nás dost na áčko i béčko, v klubu to teď šlape,“ pobrukuje si trenér prvního větřínského týmu.

Při dotazu na letní přípravu však již úplně spokojený není…

„Podle plánu všechno odtrénovalo tak sedmdesát procent hráčů. Starší kluci šli příkladem. Ti mladí se ale bohužel v létě věnovali více brigádám a dalším aktivitám. Přesto si myslím, že jsme na soutěž celkem dobře připraveni,“ poukazuje Sulzer a dodává i výčet odehraných příprav: „V Loučovicích jsme remizovali 2:2, vyhráli 5:2 v Lipí, stejným výsledkem padli v Mladém a v generálce jsme už na domácím hřišti přestříleli 4:3 Velešín.“

A s jakým cílem jdou Větřínští do nové sezony?

„Na návrat do I.A třídy myslet nebudeme, na to asi nebude. Pochopitelně ale chceme hrát v tabulce co nejvýš a hlavně předvádět takový fotbal, na který si naši fanoušci zase najdou cestu,“ má jasno Vlastimil Sulzer.

Prvním testem pro Větřní bude utkání na domácí půdě s nevyzpytatelným Boršovem, který v minulém ročníku patřil ke špičce I.B a v áčkové skupině bral konečné páté místo (sobota 17. srpna od 13.30 hodin).