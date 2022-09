FC Velešín – Spartak Kaplice B 1:4 (0:1)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Měli jsme problémy se sestavou, postrádali jsme i brankáře, takže musel chytat hráč a lepili jsme to, jak se dalo. Do hry tam museli dorostenci, kteří zaslouží pochvalu. V první půli jsme možná byli i lepší, ale dostali jsme smolný gól ze standardky. Jak už to u nás bývá zvykem, po změně stran nám postupně začaly docházet síly, prostě chyběla fyzička, a v 70. minutě jsme dostali druhý gól. Museli jsme to otevřít a dokázali jsme korigovat krásnou střelou Zimka, ale v závěru jsme ještě dvakrát inkasovali.“

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „V malém derby se ze začátku oba týmy oťukávaly, takže se první poločas hrálo víceméně jen mezi vápny s ojedinělými náznaky šancí. Hruba od 25. minuty jsme převzali iniciativu, kterou jsme korunovali vedoucím gólem Kolka z trestného kopu. Do druhé půle vstoupil Velešín se snahou vyrovnat, z toho pramenila jeho mírná převaha, ale to jsme ustáli a po jednom odraženém balonu se krásně z dvaceti metrů trefil Preusler. Hra pak měla spád, jezdilo se nahoru, dolů. Po nádherné střele stopera Zimka, která z pětadvaceti metrů vymetl šibenici, domácí snížili. Pak však přišel krásný moment od benjamínka Mokoše, který si na půli hřiště prohodil balon mezi stopery a z následné akce zvýšil na 3:1. Tentýž hráč ke konci korunoval svůj výborný výkon gólovou střelou o tyč z hranic šestnáctky. o tyč. Celý tým zaslouží pochvalu za výborný taktický výkon a vyzdvihl bych zkušeného Vávru a mladého Mokoše.“

Branky: 83. Zimek – 86. a 90. Mokoš, 38. Kolek, 70. Preusler. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Brt. Diváci: 76.

Šumava Frymburk – FK Boršov nad Vltavou 3:1 (2:1)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Do zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát ze zajištěné obrany. To se nám v úvodu nedařilo a v 16. minutě jsme inkasovali. Naštěstí jsme brzy vyrovnali zásluhou Romana Bagoniho. Od tohoto okamžiku jsme se uklidnili a vyrovnali hru. Začala nám dobře fungovat obrana, zlepšili jsme přechod do útoku, držení míče na útočné polovině a vyhrávat souboje. Do kabin jsme šli už s jednobrankovým náskokem díky bojovnosti a důrazu Standy Budíka před bránou, který odehrál velmi dobrý zápas. Druhá půle byla herně vyrovnaná, proto jsem rád, že naše vítězství pojistil krásnou trefou Petr Tichovský. Musím pochválit celý tým za bojovnost a týmový výkon. "

Branky: 20. Bagoni, 36. Budík, 77. Tichovský – 16. Kéri. Rozhodčí: Křížek – Holub, Adamovič. ŽK: 3:1. Diváci: 105.

SK Větřní – Slavoj Ledenice 3:1 (2:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Vzhledem k tomu, že se nám zranil kompletně celý střed zálohy, museli jsme oproti minulému utkání udělat tři nucené změny v sestavě. Ledenice potvrdily, co jsme očekávali, hrály důrazný fotbal a my se jim v tom vyrovnali. Nebyl to nejhezčí fotbal ke koukání, bylo tam plno soubojů, faulů a zbytečných dohadů směrem k rozhodčím, což se mi nelíbilo a našemu mančaftu jsem o přestávce důrazně řekl, že pusou určitě zápas nevyhrajeme. Důležitá byla pro nás druhá trefa těsně před koncem poločasu na 2:0. Soupeř po hodině hry z brejku snížil a k jeho smůle od 72. minuty dohrával po vyloučení jen v deseti. A už neměl sílu s vývojem něco udělat. V 78. minutě navíc Konečný po ztrátě soupeře vyrazil do brejku, ve vápně byl faulovaný a Ješina z penalty definitivně rozhodl. Celkově utkání nebylo moc atraktivní, což ukazuje i počet čtrnácti žlutých a jedné červené karty a vystihuje to úroveň obou celků i rozhodčích. Za vítězství jsme rádi, do sezony jsme vstoupili dobře, což nás těší. Kluky chválím za bojovnost a nasazení, velmi kvalitní výkon předvedl Didkivský, jenž zvládl svou roli uprostřed hřiště a ukázal, že může zaskočit i na jiném postu než je zvyklý. Teď se dobře připravíme na derby v Koruně, kde nás čeká tým nabitý hráči, kteří prošli divizí či krajskými soutěžemi. Přesto se to domácím budeme snažit maximálně zněpříjemnit.

Branky: 44. a 78. (pen.) Ješina, 9. Podskalský – 62. Hrubý. Rozhodčí: Muzika – Studený, Večerník. ŽK: 8:6. ČK: 0:1 (72. Fencl). Diváci: 100.

Sokol Chvalšiny – Sokol Olešnice 1:1 (0:1)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Proti nováčkovi v naší skupině jsme na domácím hřišti chtěli uspět, ale první poločas nám nevyšel podle představ. Hráli jsme ustrašeně, bez nápadu a efektu. Naráželi jsme na dobře organizovanou obranu a tak jsem o poločasové přestávce měl ke klukům hlasitější promluvu. Hra se potom náhle změnila a Olešnici jsme na naší polovinu hřiště téměř nevpustili. Soupeř se zatáhl do vápna a čekal, co se bude dít. Prostřídali jsme hráče, ti nastoupili sice po nemocech a zranění, za což jim děkuji, ale náš tlak se stále stupňoval. Bohužel jsme z něho nevykřesali více než jen vyrovnání. Kluky musím opět pochválit a všem poděkovat za snahu a bojovnost. Jsem velice rád, že nás přišli podpořit fanoušci, ale znovu se musím kriticky vyjádřit v hlavnímu rozhodčímu. Doteď nerozumím některým jeho výrokům a rozhodnutím. Myslel jsem, že má hráče chránit před zraněním a ne nesmyslně pouštět zákroky v rozporu s pravidly a skluzy zezadu netrestat žlutou kartou. Nechal nás okopávat jako brambory, a to je velká škoda, protože jinak mohl mít zápas vysokou kvalitu. Pokud to ale neumíš, už se to holt nenaučíš.“

Branky: 78. Fučík – 42. Lenk. Rozhodčí: P. Šťastný - Blažek,. Večerník. ŽK: 2:4. Diváci: 50.

Malše Roudné B – SK Zlatá Koruna 3:1 (3:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Nezachytili jsme úvod, když nám chyběla koncentrace, a už ve 12. jsme prohrávali 0:2, takže to samozřejmě další dění ovlivnilo. Postupně jsme si začali vytvářet šance, ale kontaktní gól jsme nedali a naopak jsme ještě jednou inkasovali. Hlavně po změně stran to byl z naší strany festival zahozených příležitostí, kterých jsme měli víc než domácí. Ale prostě jsme vyhořeli v koncovce nebo nás vychytal výborný roudenský brankář Havlíček.“

Branky: 2. a 13. Benda, 29. Hrouda – 73. Král. Rozhodčí: Kocina – Hora, Stach. ŽK: 4:2. Diváci: 30.