/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Spartaku Kaplice zakončili sezonu A skupiny I.A třídy na pátém místě, o stupínek výše než tu předchozí. Stejně jako před rokem před nimi skončily celky Roudného, Mirovic a Strunkovic, tentokrát navíc i Vodňany.

Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. | Foto: Foto: Libor Granec

Jak hodnotí sezonu v klubu samotném? Co si z ní vezmou pro sezonu další? Na tyto a další otázky odpovídal trenér týmu Zbyněk Ginzel.

V předchozím soutěžním ročníku skončila Kaplice na 6. místě. S jakým očekáváním jste šli do té právě skončené?

Oproti minulé sezoně jsme skončili o stupínek výše, takže malé zlepšení tam je. S tím musíme být spokojeni.

Tabulka napovídá tomu, že byly první tři týmy od „zbytku světa“ neporazitelné, byl tam opravdu tak velký rozdíl?

Ta čtyřka nad námi byla hodně odskočená. Musím konstatovat a smířit se s tím, že jsme na ně neměli. Rozdíl mezi námi a celky na prvních čtyřech místech tam zkrátka byl.

Především v jarních zápasech to vypadalo, že se Kaplici hraje lépe venku než doma. Kde jsou příčiny?

Je to tak, že se nám venku hraje lépe. Soupeř chce hrát dopředu, což nám vyhovuje. V Kaplici většinou soupeři jen brání a vyrážejí do protiútoků. Skoro pokaždé jsme na to doplatili a musíme na tom zapracovat.

Museli jste hodně točit sestavou, byl tento ročník tak extrémní na zranění? Pramenila z tvrdé hry, či jsou příčiny jinde?

Tato sezona byla na zranění extrémní. Příčinu vidím v hráčích samotných. Nedokáží se stoprocentně na zápas připravit a z toho pramení zranění.

Panuje v celkovém pohledu na sezonu v Kaplici spokojenost?

Vedení asi spokojené je, ale já jako trenér jsem přísnější, takže za mne je to jako ve škole za tři. Jsou tam výborné věci, ale na druhé straně i špatné.

Co pozitivního a naopak i negativního sezona ukázala?

Co vidím jako hodně pozitivní je fakt, že klub dokáže hráčům připravit kvalitní zázemí, a to od těch nejmenších až po dospělé. Za to bych chtěl poděkovat zejména předsedovi Jardovi Kučerovi a celému vedení klubu. Jako negativní vidím přístup některých hráčů a také některých arogantních rozhodčích.. Nejprve musím začít sám u sebe a pak mohu vystupovat směrem k ostatním, to platí u hráčů i rozhodčích.

Jak by měla vypadat příprava na nový ročník a co odchody a příchody?

Přípravu začínáme 18. července. Sehrajeme tři přátelské zápasy s Olešníkem, Jankovem a Větřním. Čeká nás i třídenní soustředění.

Co se týče odchodů, neměly by být žádné, jen Čutka odletěl na pár měsíců do Ameriky a vrátí se nám v září. Příchody, pokud klapnou, by měly být tři. Ale to je stále ještě v jednání.