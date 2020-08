Fotbalisté Kaplice prohráli jediným gólem z penalty na vimperské půdě, Velešín si pak odvezl aspoň bod za bezbrankovou remízu ze hřiště strunkovického nováčka I. A třídy.

Šumavan Vimperk – Spartak Kaplice 1:0 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice: „Do Vimperku jsme odjeli kompletní a zápas začal oboustranně opatrně. Domácí měli jedinou šanci, my ani to ne. V 39. minutě jsme však inkasovali z pokutového kopu, který byl možná trochu přísný, a domácí šli do kabin s náskokem. Po změně stran jsme byli silnější na balonu, ale drželi jsme jej jen po vápno. Vytvořili jsme si i jednu nadějnou možnost ke skórování, ale vimperský brankář střelu vyrazil na rohový kop. Stejně se při dvou pokusech soupeře vyznamenal rovněž náš gólman Schneider. Zápasu, v němž bylo vyložených příležitostí jako šafránu, by podle mého soudu lépe slušela remíza.“

Branka: 39. Vondrášek (pen.).

Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Ernst. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

Kaplice: F. Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Fišer, Divoký - Kebl (75. Aibl), Vaniš, Faltus (64. F. Štěpánek) - J. Smolen (64. Pál), Daniel (64. Micák).

Blaník Strunkovice nad Blanicí – FC Velešín 0:0

Stanislav Kysela, asistent trenéra FC Velešín: „V úvodním utkání sezony hrály prim obrany. Oba týmy pozorně bránily, a tak se příležitosti ke vstřelení gólů rodily jen ztěžka. V prvním poločase se po rohu do šance dostal Hynšt, ale jeho hlavička šla těsně vedle tyče. Dvakrát pak ohrozil střelou z vápna strunkovickou branku Přibyl. Domácí si své pološance schovali na druhý poločas, který poznamenal prudký déšť, ale dvě hlavičky skončily nad brankou a stejně dopadla i nebezpečná střela soupeře zhruba deset minut před koncem utkání. Výsledná remíza je tak spravedlivá.“

Rozhodčí: Slepička - Herzog, Novotný. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Velešín: Ottenschläger - Biňovský (46. Čulík), Šváb, Zatloukal, Pomije - Přibyl, Jirský, Zimek, Hynšt - Šálek, Mikeš.