Krajská fotbalová I. A třída mužů měla na programu dvanácté, tedy předposlední podzimní kolo. Ze dvou zástupců Českokrumlovska ve skupině A zasáhl do bojů jen jeden.

Strunkovice (v červených dresech) doma ve 12. kole I. A třídy zdolaly Kaplici 2:0. | Foto: Libor Granec

Kaplici však zápas ve Strunkovicích nevyšel podle představ, a tak po třech výhrách v řadě další body do tabulky nepřidala. Navíc se nadále potýká s rozsáhlou marodkou. Ani Velešín není rozhodně v komfortní situaci. Jako by nestačilo, že se týmu zatím vůbec nedaří a s jedinou výhrou uzavírá tabulku, což je do jisté míry způsobeno i řadou zranění. Do toho nyní ještě zasáhlo podezření na onemocnění koronavirem u dalších fotbalistů, takže duel v Semicích se z pochopitelných důvodů neuskutečnil.