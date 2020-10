Fotbalisté Kaplice se doma střetli se silným protivníkem z Roudného a o osudu střetnutí rozhodly dvě minely Spartaku na začátku druhé půle. Prokletí konečně zlomili hráči Velešína, kteří v důležitém souboji týmů z chvostu tabulky dokázali poprvé v sezoně zvítězit v Olešnici a přerušili tak šňůru pěti porážek.

Spartak Kaplice – Malše Roudné 1:2 (0:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice (7. místo): „Utkání s Roudným přineslo v první půli opatrný fotbal. Po přestávce jsme však začali velmi špatně, jako by se nám nemohlo nic stát, a po hrubých chybách jsme v 51. a 53. minutě inkasovali dva slepené góly. Až pak jsme se vzpamatovali a soupeře začali přehrávat. Podařilo se nám snížit zásluhou Urazila a měli jsme i další šance na vyrovnání, ale ty jsme nedokázali využít. Doufám, že se z toho kluci ponaučí a takové hrubé chyby se nebudou opakovat.“

Branky: 73. Urazil - 51. Navrátil, 53. Vlk.

Rozhodčí: Leiš - Kříž, Valeš. ŽK: 3:2.

Kaplice: Schneider – Aibl, Čutka, Gondek, Fišer, Faltus, Micák, Vaniš (82. Kuchař), Divoký, Daniel, Štrbačka (63. Urazil),

Sokol Olešnice – FC Velešín 1:4 (1:1)

František Jaroš, trenér FC Velešín (12.): „ Po zlepšeném výkonu doma proti Kaplici jsme jeli do Olešnice s téměř kompletní sestavou. Přesto jsme úvodní půlhodinu nehráli dobře. Málo jsme soupeře napadali a nechávali jej dostávat se snadno do blízkosti naší branky. Měli jsme v bloku bránit a pokoušet se o brejky, k tomu nám ale chyběla agresivita v osobních soubojích a přesnost přihrávek. Přesto jsme se asi do dvou, možná tří příležitostí dostali. Olešnice naštěstí žádné velké šance neměla. Naši profesorskou hru soupeř potrestal, když otevřel skóre z pokutového kopu. Až poté jsme konečně začali hrát tak, jak jsme si před zápasem řekli a ve 44. minutě Rozkošný vyrovnal. Druhý poločas jsme zahájili výborně. V 55. minutě nás poslal Zimek do vedení a v 64. minutě už jsme zásluhou Šálka vedli rozdílem dvou branek. Následovaly další velké šance, ale proměnili jsme až tu v 81. minutě, kdy se trefil Mikeš. Ve druhé půli jsme soupeři nedovolili téměř nic a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 20. Lenk (pen.) - 44. Rozkošný, 55. Zimek, 64. Šálek, 81. Mikeš.

Rozhodčí: Vítek - Brych, Mráz. ŽK: 4:0.

Velešín: Ottenschläger - Šálek, Rozkošný (84. Severa), Špát (37. Schmidtmayer), Mikeš (82. Hynšt), Zimek, Pomije, Grznárik (89. L. Kysela), Šváb, Přibyl, Zatloukal.