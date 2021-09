Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Utkání nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Kluci bojovali, makali naplno a snažili se, ale tentokrát nám chyběla kvalitnější finální přihrávka a zakončení. Hosté u nás předvedli bojovný a organizovaný výkon a nezbývá mi, než jim poblahopřát k zisku tří bodů. My se musíme dát dohromady po psychické i zdravotní stránce a dobře se připravit na souboj s lídrem tabulku v Nové Vsi.“

Branky: 86. Kuchař – 11. Keclík, 64. Zborník. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novotný – Valeš, Zabilka. Diváci: 210.

Kaplice: Schneider – Aibl, Čutka, Gondek, Daniel (59. F. Štěpánek) – Janoušek (26. Kuchař), Faltus (78. Štrbačka), Vaniš, Divoký – Gutheis (76. J. Smolen), Pastier (68. Pál).

1. FC Netolice – FC Velešín 1:2 (1:1)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Oba týmy si uvědomovaly důležitost střetnutí, protože hrály o své první body, takže utkání se neslo v poměrně nervózním duchu. Kvalita šla trochu stranou a hlavně se bojovalo. Úvod patřil nám, aktivním presinkem jsme soupeře nutili k chybám a v 9. minutě jsme šli zásluhou Zatloukala do vedení. Netolice pak přidaly a 39. minutě vyrovnaly, když se na zadní tyči hlavou prosadil Varyš. V podobném duchu se nesl i druhý poločas, kdy se hra zjednodušila a oba týmy si vytvořily i šance. My nastřelili dvakrát tyč, domácí zase dvě břevna a tyč. Rozhodnutí přišlo v 79. minutě, kdy po jednom závaru Šálek umístil balon přesně k tyči. Rozhodčí to neměli jednoduché, ale zápas odřídili výborně. Střetnutí moc fotbalové krásy nepobralo, ale bylo napínavé.“

Branky: 39. Varyš – 9. Zatloukal, 79. Šálek. ŽK: 5:4. Rozhodčí: Tauber – Petričák, Bartoníčková. Diváci: 70.

Velešín: Čulík – Šváb, Přibyl, Zimek – Zatloukal, Pomije – Mikeš, Špát, Rozkošný (49. Zeman) – Šálek, Kučera (55. Hynšt).