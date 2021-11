Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas s lídrem tabulky se nám vydařil. Řešili jsme některé absence, ale hoši se semkli a nebojím se říct, že jsme sahali po třech bodech. Kluky musím pochválit za bojovnost a soudržnost. Jsem však rád, že už je konec první části sezony, protože vzhledem k četným zraněním už pomalu nebylo, kde brát. Hráčům přeji, ať se hlavně dají dohromady po zdravotní stránce a do přípravy můžeme jít v plné síle.“

Branky: 38. (pen.) a 51. Gutheis – 24. Gažák, 32. Jindra. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Tauber – Ovčáček, Syrovátka. Diváci: 170.

Kaplice: Schneider – Aibl, T. Vávra, Čutka, Gondek (46. Štrbačka, 60. Faltus) – Daniel, Kuchař, Divoký, F. Štěpánek – Gutheis, Pastier.

FC Velešín – TJ Nová Ves 1:0 (0:0)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Utkání se nám docela povedlo. Někteří hráči se uzdravili, takže jsme byli i v celkem slušné sestavě. Od začátku se hrálo vyrovnané střetnutí a během první půle se na každé straně zrodila jedna vyložená šance. Nejdříve to byli asi ve 20. minutě hosté, kteří přestřelili z malého vápna, my pak měli vekou možnost o čtvrt hodiny později, kdy střelu Mikeše vykovával z brankové čáry jeden z hostujících hráčů. Vyrovnaný fotbal pokračoval i po změně stran. V závěru měl rozhodnutí na noze Špát, ale z malého vápna nedal. Z poslední akce zápasu zatáhl po pravé straně míč Šálek a jeho střílený centr na zadní tyči dorazil do sítě střídající Smolík. Z výhry máme pochopitelně velkou radost, naše situace je hned o něco veselejší.“

Branka: 90. Smolík. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Novotný – Nedvěd, Zabilka. Diváci: 30.

Velešín: Čulík – Jirský, Zatloukal, Pomije (64. L. Kysela), Zimek – Šváb, Špát, Přibyl, Fišer – Šálek, Mikeš (46. Smolík).

Ještě doplníme, že utkání 12. kola, v němž velešínský celek kvůli onemocnění několika hráčů nenastoupil v Semicích, krajská STK kontumovala ve prospěch domácího týmu, neboť Velešín nepředložil potvrzení od hygienické stanice, které je nutné k tomu, aby mohl být zápas přeložený na náhradní termín.