Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas v Semicích, to nebyl fotbal, ale boj s hrací plochou a obrovskými domácími hráči. Dali jsme sice první gól, když se zpoza vápna trefil Divoký, ale vzápětí jsme v rozmezí čtyř minut trestuhodně třikrát inkasovali. Po změně stran jsme se soubojově soupeři vyrovnali a snížili jsme krásnou trefou Gondeka ze třiceti metrů. Do závěru jsme chtěli vrhnout všechny síly, abychom se pokusili vyrovnat, ale deset minut před koncem Semice přidaly čtvrtý gól a bylo vymalováno. Nyní nás čekají Mirovice, tedy další soubojový soupeř na ještě horším hřišti než bylo v Semicích.“

Branky: 24. Keclík, 24. Valach, 26. Veleman, 82. Hrala – 21. Divoký, 51. Gondek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Herzog – Jarolím, Kotnauer. Diváci: 80.

Kaplice: Schneider – Gondek, Kuchař, Aibl (27. Štrbačka), Daniel (74. Pál) – Divoký (86. O. Říha), Gutheis, Smolen, F. Štěpánek (59. Svoboda) – Pastier, Lesňák.

FC Velešín – 1. FC Netolice 3:2 (1:1)

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Byl to důležitý zápas pro oba celky, které uzavírají tabulku. Neměl sice extra fotbalovou kvalitu, ale nepostrádal bojovnost. Oba celky chtěly urvat všechny body. Nás poslal do vedení v 27. minutě Šálek, hosté však dokázali krátce před přestávkou vyrovnat. V podobném duchu se nesl i druhý poločas. V 57. minutě jsme se dostali zásluhou Kučery znovu do vedení, ale Netolice o pět minut později opět srovnaly skóre. Samotný závěr nepostrádal velmi dramatickou zápletku. Nejprve Zimek fauloval ve vápně a kopala se proti nám penalta, kterou však Oškrobany zneškodnil. V poslední akci zápasu pak utekl Šálek, přehodil gólmana a zajistil nám vytoužené tři body. Mužstvo zaslouží pochvalu.“

Branky: 27. a 90. Šálek, 57. Kučera – 41. Skála, 62. Varyš. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Pečenka – Tůma, Vejčík. Diváci: 50.

Velešín: Oškrobany – Smolík, Pomije (67. Ottenschläger), Biňovský, Zimek – L. Kysela (63. Severa), Schmidtmayer (84. Řebík), Přibyl, Zeman (88. Bartizal) – Kučera, Šálek.

SK Mirovice – Spartak Kaplice 5:0 (4:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Budu stručný. V Mirovicích jsme v dohrávce absolutně propadli ve všech směrech. Hráli jsme naivně a odevzdaně. Gratuluji soupeři ke třem bodům.“

Branky: 8., 61. M. Štochl, 16. Císař, 29. Vondrák, 36. vlastní (F. Štěpánek). ŽK: 2:3. Rozhodčí: Tůma – Kovařík, Pečenka. Diváci: 140.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Aibl, Gondek (46. Svoboda), Kuchař - F. Štěpánek, Divoký, Smolen (46. Pál), Pastier - Daniel, Gutheis.