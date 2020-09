Zástupci Českokrumlovska si nevedli vůbec špatně. Kaplice si doma připsala přesvědčivé vítězství nad Sousedovicemi a Velešín uhrál velmi cennou remízu v Trhových Svinech, byť je ale také pravda, že ani ve svém druhém vystoupení ještě neskóroval.

Spartak Kaplice – Znakon Sousedovice 4:0 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice (6. místo): „Soupeř k nám přijel s defenzivní taktikou a de facto bránil po celý zápas. My se prosadili až po necelé půlhodině, když se krásně k tyči trefil Vaniš. Obraz hry byl stále stejný, hrálo se jen na jednu branku, ale v koncovce jsme se znovu dokázali prosadit až v závěrečné dvacetiminutovce, kdy další branky přidali Daniel, Kuchař a Divoký. Sousedovice měly pouze jedinou šanci, když nastřelily břevno. Za předvedenou hru bych chtěl pochválit celý tým, bylo to jednoznačné a zasloužené vítězství. V dalším kole jedeme do Nové Vsi, kde nás určitě čeká o poznání náročnější souboj.“

Branky: 26. Vaniš, 69. Daniel, 72. Kuchař, 87. Divoký.

Rozhodčí: Novotný - Cigáň, Vejčík. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Fišer, Faltus (81. Aibl), Micák (76. F. Štěpánek), Vaniš, Divoký, J. Smolen (9. Pál), Daniel (68. Kuchař).

Spartak Trhové Sviny – FC Velešín 0:0

František Jaroš, trenér FC Velešín (9.): „Nepřijeli jsme v nejsilnější možné sestavě, ale i kdyby ano, taktika by byla stejná. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany, rychle se vracet do základního postavení za míč a pokoušet se o rychlé protiútoky, aby domácí hráči nemohli útočit v deseti, ale museli myslet i na obranu. Se štěstím jsme přežili úvodních dvacet minut, pak se hra přece jen více vyrovnala. Ve 42. minutě šel náš útočník Hynšt sám na branku, ale při zpracování míče se zranil a zakončil vedle. Zkraje druhé půle se Trhové Sviny do tlaku nedostaly, ten přišel až zhruba po hodině hry, ale několik svých šancí nevyužily. Domácí hrozili rovněž z trestných kopů, ale ani ty jim branku nepřinesly. Soupeř si asi bude muset zvykat na to, že s podobnou taktikou tam přijede většina mužstev. Uhrát remízu na hřišti zřejmě největšího favorita soutěže je pro nás velký úspěch. Musím hráčům poděkovat za velkou bojovnost a herní disciplínu. Všichni podali výkon na hranici svých možností.“

Rozhodčí: Kollmann - Tauber, Svoboda. ŽK: 1:3. Diváci: 100.

Velešín: Ottenschläger - Rameš, Šváb, Zatloukal, Pomije - Hynšt (46. Smolík), Zimek, Grznárik, Přibyl - Šálek, Čulík.